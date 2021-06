La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) ha alertat de "l'infradiagnòstic" en la detecció de melanomes: el 2020 hi va haver un retard en el diagnòstic d'un 21% d'aquestes patologies, segons les xifres de l'entitat, ha informat en un comunicat aquest divendres.

La CAMFiC ha argumentat que el retard en el diagnòstic s'ha produït perquè els pacients han disminuït les consultes per lesions cutànies sospitoses l'últim any, marcat per la pandèmia del coronavirus, la qual cosa es traduirà en un augment de la mortalitat per aquest tipus de càncer "els pròxims anys". Així, ha fet una crida a la població perquè incrementi la protecció solar, faci una exposició solar progressiva i, sobretot, faci una autoexploració "sistemàtica" per poder detectar un eventual càncer cutani com més aviat possible.