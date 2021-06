El 58% dels metges de família de l'Atenció Primària a Catalunya assegura que ha sentit ansietat durant els mesos de la pandèmia del coronavirus, segons ha apuntat una enquesta impulsada per Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC).

En un comunicat, CAMFiC ha matisat que, malgrat aquesta dada, el 60% dels metges de família s'han vist "forts" en els mesos de la pandèmia, i el 67% "ha sentit la força necessària per seguir endavant" per part del seu equip de treball.

L'enquesta detalla que el 57% dels metges de família han notat en el servei falta de coordinació i d'organització en l'últim any, i un 87% considera que ha "malgastat" el seu temps tramitant baixes laborals i altres tràmits burocràtics. La CAMFiC ha especificat que un dels reptes per als serveis de salut és descongestionar les gestions burocràtiques, que actualment ocupen el 30% del temps dels metges familiars.

Els metges de família també s'han mostrat favorables a ampliar les capacitats de l'Atenció Primària: el 56% voldrien que s'incorporin nutricionistes, el 73% volen fisioterapeutes, i el 75% pensa que s'haurien d'integrar psicòlegs.

Sobre la relació amb altres serveis sanitaris, un 68% dels metges de família de l'Atenció Primària afirma que la coordinació amb serveis de Salut Pública "no és bona", igual que el 66% i el 62% d'aquests metges sobre les consultes externes en hospitals i les urgències hospitalàries, respectivament. L'enquesta s'ha completat amb respostes de 1.051 metges de família que actualment passen consulta o dirigeixen equips d'Atenció Primària, i ha inclòs 22 preguntes de resposta múltiple i una de resposta lliure.

Amb aquestes dades, CAMFiC ha detallat possibles reformes per millorar el servei de l'Atenció Primària catalana. Entre altres mesures, enumeren millores per reduir la burocràcia administrativa, la comunicació interna i externa, i augmentar l'autonomia dels equips de treball i els metges per augmentar el rendiment dels centres i l'atenció individualitzada als pacients.

Pel que fa als equips de treball, l'associació ha defensat equips multidisciplinaris i que l'Atenció Primària sigui un referent per a l'atenció sanitària, en ser la baula més propera a la ciutadania.

CAMFiC finalment ha sol·licitat que es prenguin mesures per reduir la fugida de professionals a altres països, i per a aquest objectiu ha reclamat millores en les condicions laborals, un pla de fidelització i més pressupost per a l'Atenció Primària.