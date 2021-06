L’entitat figuerenca Grup Iris i la Fundació Roses contra el càncer s’uneixen un any més a la campanya solidària Posem-li pebrots al càncer, organitzada per la Fundació Oncolliga, la FECEC i Condis, que se celebrarà per setè any consecutiu els dies 11 i 12 de juny de 2021. Tots aquells que vulguin participar només cal que vagin als supermercats Condis i comprin pebrots a un prei simbòlic d’un euro i mig. A Figueres, la campanya es fa a l’establiment que té la firma a la Plaça del Gra, on hi haurà una representació del Grup Iris i voluntaris.

«L’objectiu és recollir aportacions i seguir avançant amb programes de suport i atenció als malalts i familiars amb càncer», remarca la presidenta del Grup Iris, Lídia Albert. La recaptació que es fa en el supermercat de Figueres reverteix a l’entitat. «L’any passat vam recaptar més de 400 euros, tant de bo aquest any puguem doblar o triplicar aquesta xifra. Per segon any consecutiu haurem de fer la cursa virtual i això ens ha minvat molts els ingressos per revertir en totes les activitats que fem i totes les teràpies que oferim a les persones afectades de càncer de mama. Trobar fórmules, com aquesta campanya, ens ajuda a seguir amb la nostra tasca».

La campanya de la FECEC arriba als supermercats Condis on es distribueixen bosses de pebrots entre els clients amb l’objectiu que se solidaritzin amb la causa.

Pebrots contra el càncer arriba als més de 422 supermercats que Condis té distribuïts per Catalunya. A Roses, els voluntaris de la Fundació Roses contra el càncer estaran en els dos supermercats Condis del poble: Granvia i Jaume I. «Aquest any, els rosincs tenen encara més raons de comprar pebrots: per la campanya en sí mateix, i per participar en la fideuada en directe que organitzem pel dia 13 de juny i per la qual es necessita pebrots» assenyalem des de l’entitat. Fins a l’11 de juny, es pot reservar un pack per cuinar la fideuada a través de la web i el dia 13 al migdia, es podrà seguir en directe la recepta a través de les xarxes.