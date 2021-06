Diferents estudis científics han mostrat que la prevalença de xerostomia o boca seca augmenta fins al 30-56% en els pacients amb Covid-19, mentre que, en la població general, sense comptar els efectes de la pandèmia, pot variar entre el 20-40%.

El xerostomia o la sensació subjectiva de boca seca generalment està associada a una disminució o absència de saliva o canvis en la composició d'aquesta.

Aquesta disminució de la producció de saliva pot afectar negativament la salut del pacient i a la seva qualitat de vida.

Les hipòtesis elaborades per diferents investigadors apunten al fet que en el context dels pacients que s'han vist afectats per Covid-19, la sequedat bucal es podria produir com a conseqüència directa del coronavirus, que afecta les glàndules salivals provocant una menor producció de saliva.

Aquesta afectació podria deure's a l'expressió en les glàndules salivals dels receptors de ACE-2, utilitzats pel SARS-CoV-2 per a infectar les cèl·lules humanes.

En algunes ocasions, aquest efecte directe del virus podria veure's agreujat per efectes secundaris de medicaments utilitzats per a tractar els símptomes de la Covid-19 o també per l'ús continuat de la màscara, que fomenta que respirem per la boca en lloc de pel nas, provocant una major sequedat en la cavitat oral.

Què és el xerostomia?

Tots en algun moment hem tingut la sensació de boca seca. Quan estem nerviosos, estressats... També podem tenir aquesta sensació si fumem o bevem alcohol.

I és que l'aparició de xerostomia, el seu nom mèdic, pot variar depenent de l'edat i de l'estat de salut general.

A més del ja dit, la causa de la sequedat en la boca pot deure's a:

Els efectes secundaris d'alguns medicaments, que fan que les glàndules salivals produeixin menys saliva.

Algunes malalties que afecten les glàndules salivals. Per exemple, la síndrome de Sjögren, la diabetis, el VIH/SIDA o l'hepatitis C.

La radioteràpia quan afecta la zona de les glàndules salivals.

La quimioteràpia.

Mal en els nervis a causa de lesions al cap o el coll.

Símptomes del xerostomia

Els principals símptomes que alerten de la possibilitat de sofrir boca seca o xerostomia són:

Sensació de sequedat bucal o boca pastosa.

Llengua ardent.

Mal alè.

Alteració del gust.

Sensació persistent de set.

Dificultat per a mastegar, empassar o parlar.

Llavis secs

I encara que és una patologia que no revesteix gravetat, la falta de saliva en la boca, a més de ser una sensació bastant desagradable, pot provocar altres problemes com a enrogiment, irritació, la inflamació de les mucoses (estomatitis), mal alè (halitosis), fissures en llavis i llengua o un major risc d'infeccions bucals.

La saliva és necessària per al correcte funcionament de la boca, ja que serveix per a netejar i protegir la boca, percebre el gust, fer la digestió, facilitar la parla, o regular el pH.

Més enllà de les molèsties anteriorment descrites, la disminució de la secreció normal de saliva pot provocar-la acumulació de bacteris nocius responsables de l'aparició de càries, malalties de les genives, mal alè o infeccions bucals de repetició.

Segons adverteixen els especialistes, com el xerostomia pot ser un trastorn derivat d'altres malalties sistèmiques, la seva atenció i tractament pot involucrar a diferents professionals sanitaris, com a odontòlegs o metges especialistes en cada patologia.

La doctora Carmen Jódar, metge d'atenció primària, compte com el xerostomia és un problema en l'àmbit general, que afecta més enllà dels pacients Covid-19.

«És un trastorn que afecta la població en general, i més ara amb l'ús de les màscares, que indueix a un menor flux de saliva i seca molt la boca», comenta.

«El temps d'ús de la màscara és proporcional a la sequedat bucal», conclou la doctora.

Afortunadament, la majoria dels casos, la boca seca es pot tractar, recuperant o estimulant la secreció salival.

Una de les possibles solucions podria ser la recomanació de l'ús de productes que ajudin a hidratar la cavitat bucal i que afavoreixin la producció natural de saliva.

En els casos de xerostomia irreversible la solució passa per una màxima hidratació de la cavitat bucal.

Què faig si tinc la boca seca?

La sensació que provoca el xerostomia és molt, molt desagradable.

Així que una vegada que hem acudit al metge per a assegurar-nos que no hi ha res rar darrere de la falta d'hidratació bucal, només ens queda tractar els símptomes. Com