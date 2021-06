El Departament de Salut impulsa a partir d’aquesta setmana i fins el 29 de juny dotze jornades de vacunació sense cita prèvia distribuïdes en set municipis de la Regió Sanitària de Girona: la Bisbal d’Empordà, Palafrugell, Roses, Torroella de Montgrí, Lloret de Mar, l’Escala i Tossa de Mar. L’acció es desenvoluparà o bé en els espais de vacunació habilitats actualment o en nous emplaçaments. Amb aquesta iniciativa s’espera seguir avançant en la campanya i facilitar l’accés de la ciutadania a la vacuna contra la Covid-19. Majoritàriament es farà en horari continuat de matí i tarda i està dirigit a persones incloses en grups d’edat concrets, d’acord amb el pla de vacunació, que no s’hagin vacunat de primera dosi.

Per acollir-s’hi, caldrà pertànyer a l’ABS on es desenvolupa l’acció, no tenir cap cita programada en cap altre punt vacunal, no haver rebut cap dosi i no haver passat la Covid-19 en els darrers 6 mesos. Les persones interessades en vacunar-se sense cita prèvia s’hauran de presentar al punt de vacunació corresponent i identificar-se amb la targeta sanitària o un document acreditatiu.

L'Escala

En el cas de l’Escala, la marató de vacunació s’està desenvolupant al llarg d’aquest dimecres 9 de juny per franges horàries i segons grups d’edat a la Sala Polivalent Municipal. Aquesta tarda, de 17:30 a 18:30 hores, estarà obert l’espai per al grup de 60 a 69 anys. Es tracta de la segona experiència sense cita prèvia en aquesta ABS. La primera jornada sense cita es va organitzar el passat 2 de juny, estava dirigida al grup 50-59 anys i va permetre administrar 238 primeres dosis. Per demà hi ha prevista una tercera jornada a la Sala Polivalent de l’Escala. L'ABS de l’Escala inclou les poblacions d'Albons, Bellcaire d’Empordà, l’Armentera, Sant Pere Pescador, Torroella de Fluvià, Ventalló, Viladamat i Vilamacolum.

Dirigit a persones d’entre 60 i 69 anys

Dimecres 9 de juny, de 17.30 a 18.30 hores.

Sala Polivalent Municipal.

Dirigit a persones d’entre 50 i 59 anys

Dijous 10 de juny, de 16 a 18:30 hores.

Sala Polivalent Municipal.

Roses