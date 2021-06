El risc de rebrot ha baixat de 100 després de molts mesos. En concret retrocedeix set punts i se situa en 98, segons el darrer balanç del Departament de Salut. L'Rt també baixa de la barrera d'1 i passa a 0,98, cinc centèsimes menys. La incidència acumulada a 14 dies es redueix de 102,66 a 99,98. El nombre d'ingressats per Covid-19 se situa en 610, 20 més que fa 24 hores, i hi ha 203 crítics a les UCI, dos menys. En paral·lel, s'han declarat 215 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 631.684 en tota la pandèmia. El 3,39% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. Les funeràries han declarat cinc nous morts i la xifra des de l'inici de la pandèmia és de 22.208.

Regió de Girona: l'Rt baixa a 0,98

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 71.748 (+37) i 75.311 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.139 persones, dues més.

El risc de rebrot baixa vuit punts, fins a 100, mentre que la setmana del 21 al 27 de maig era de 105. L'Rt es redueix dues centèsimes, fins a 0,98. La taxa de confirmats per PCR i TA és de 47 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies és de 101. El 3,86% de les proves que es fan surten positives. Actualment, hi ha 65 pacients ingressats, igual que en l'anterior balanç.

12.967 noves primeres dosis i 12.666 de segones

Un total de 3.026.949 ciutadans de Catalunya han rebut una primera dosi de la vacuna contra la covid-19, 12.967 més que fa 24 hores. A més, 1.670.594 en tenen una segona, 12.666 més, i 1.778.686 tenen la pauta completa, 13.225 més. En percentatges, el 38,6% de la població té la primera dosi, el 21,4% la segona i el 22,7% la pauta completa. Els percentatges pugen al 45,5%, el 25,1% i el 26,7% si es té en compte la població a partir de 16 anys.

Per grups d'edat, s'han posat una primera dosi al 92,8% dels de 80 anys o més; el 91,9% dels de 70 a 79 anys; el 82,7% dels de 66 a 69; el 78,9% dels de 60 a 65 anys, i el 67,8% dels de 50 a 59. Per col·lectius, també la tenen el 96,2% de les persones institucionalitzades; el 86,9% del personal de residències; el 89,6% del personal d'atenció primària i hospitalària; el 80,5% d'altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari, el 89,4% dels grans dependents i el 71,3% dels treballadors essencials.

Pel que fa a la pauta completa, la tenen el 91,7% de les persones de 80 anys i més; el 88,7% de les de 70 a 79; el 7,1% de les de 66 a 69; el 9,1% de les de 60 a 65; i el 22,7% de les de 50 a 59. D'entre els col·lectius, la tenen el 48,1% dels treballadors essencials; el 86,9% dels grans dependents; el 94,9% de les persones institucionalitzades; el 82,4% del personal de residències; el 85,2% del personal d'atenció primària i hospitalària i el 48,1% de l'altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari.