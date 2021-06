Una de les xifres que evidencia més la millora general de la situació epidemiològica és el nombre de casos diaris. Fa unes setmanes, quan la corba estava totalment en auge, hi va haver diverses Àrees Bàsiques de Salut gironines que van experimentar un creixement de més de trenta casos d’una setmana per l’altra.

En canvi, actualment, les àrees bàsiques amb un increment més elevat de positius no arriben a superar la diferència de vuit o nou casos més respecte a la setmana passada. Es tracta de les àrees de Girona 2 -Can Gibert del Pla i Girona 3- Montilivi, respectivament. També cal tenir present que engloben una població molt elevada i és més probable que es detectin més casos.

D’altra banda, la bona notícia és que 29 de les 41 àrees que hi ha a la regió de Girona han experimentat una davallada de casos respecte a la setmana passada, és a dir un 70% del total. Les baixades més pronunciades han tingut lloc a Figueres, on s’han detectat 15 casos -45 menys que la setmana passada-; Cassà de la Selva, on s’han notificat 12 casos -23 menys que la setmana passada- i Olot, on s’han diagnosticat 51 casos -18 menys que fa set dies. Àrees com la de Sils-Vidreres-Maçanet, Salt i Anglès també han experimentat un descens destacat de més de deu casos menys. Com a curiositat, Palamós és l’única Àrea Bàsica de Salut que ha notificat el mateix nombre de casos que la setmana passada, un total de tretze.

Situació global a Girona

Seguint la mateixa dinàmica, la davallada de casos és general a tota la Regió Sanitària de Girona. De fet, el nombre de positius setmanal ja se situa per sota del llindar de 500 i això no es produïa des de mitjans d’agost.

Respecte a les dades diàries notificades per Salut, ahir es va produir un augment dels indicadors de contagi per segon dia consecutiu. Concretament, el risc de rebrot va créixer sis punts fins a 117 i la velocitat de reproducció del virus (Rt) va augmentar set centèsimes fins a 0,92. El paràmetre s’aproxima a 1, fet no recomanat pels experts ja que això suposaria que el contagi podria descontrolar-se. L’indicador avalua el nombre de persones que pot infectar un positiu de mitjana. De moment, a Girona és menys d’una.

Com a conseqüència, ahir es va produir un creixement destacat de casos, un 58% més que el dia anterior, tot i que encara es mantenen per sota del centenar. La taxa de confirmats per PCR és de 53,39 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies de 126,05.

Seguidament, la pressió assistencial va seguir baixant. D’aquesta manera ahir hi havia 85 gironins ingressats, set menys que en el balanç anterior. També hi havia un crític menys i el total ascendia a 25. Finalment, com a mala notícia, Salut va notificar una nova mort després de dies sense.

Millora a Catalunya

Finalment, a Catalunya també es va produir una davallada de la pressió assistencial, tant de pacients ingressats a planta com a l’UCI. Els positius van créixer fins a 974 i Salut va notificar tres noves morts. Els indicadors de contagi també van pujar i la positivitat va baixar.