Els ciutadans d'entre 45 i 49 anys ja poden demanar cita per vacunar-se contra la Covid-19 a través de la web de vacunació. La immunització d'aquesta franja d'edat, de fet, estava previst que comencés en dues setmanes si el ritme d'arribada de vacunes segueix com ara, segons van confirmar dimarts fonts del departament. Ara bé, algunes persones estan trobant cites per vacunar-se ja en els propers dies. La Comissió de Salut Pública va avalar també que aquest grup pogués rebre la vacuna de Janssen, que se suma a la de Pfizer i Moderna. A més, alguns col·lectius essencials que no van poder rebre la primera dosi d'AstraZeneca perquè es va aturar la vacunació ara ja estan rebent cita per rebre la primera punxada.

Segons informa el Departament de Salut, les persones d'entre 45 i 49 anys ja poden demanar cita a través de vacunacovidsalut.cat i, gradualment, en les properes setmanes també rebran un missatge SMS que les redirigirà a l'aplicació web per escollir hora, dia i lloc de vacunació. La franja d'edat convocada és la que comprèn els nascuts entre el 1972 i el 1976.

En un comunicat, Salut assenyala que continua prioritzant la franja de les persones d'entre 50 i 59, és a dir, les nascudes entre el 1962 i el 1971. També continua la vacunació de les segones dosis als col·lectius essencials menors de 60, que va iniciar-se la setmana passada arreu del territori. Actualment hi ha 26 punts de vacunació que ofereixen aquesta vacuna per completar la pauta a aquests col·lectius.