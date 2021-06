El nombre d'ingressats per Covid als hospitals baixa aquest dimarts fins a 741, setze menys que en el balanç de fa 24 hores. Segons l'última actualització del Departament de Salut, els crítics disminueixen en tres, fins a 253. En canvi, la velocitat de contagi, l'Rt, puja de 0,95 a 0,98, i el risc de rebrot s'incrementa en tres punts, fins a 107. S'han declarat 589 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 628.410 en tota la pandèmia. Pel que fa a les defuncions, les funeràries han informat d'11 noves morts, per un total de 22.182. La incidència acumulada a 14 dies creix mínimament, de 109,68 a 109,96. El 3,96% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu.