Les autoritats sanitàries catalanes no han registrat cap mort en les últimes 24 hores per Covid-19, segons el darrer balanç del Departament de Salut, que marca 22.171 morts. Tampoc ha ingressat cap pacient crític més a les UCI, que segueixen amb 256 pacients, però sí que hi ha 25 pacients més als hospitals, amb un total de 757. S'han confirmat 407 nous casos amb PCR o TA, amb un total de 627.821 des de l'inici de la pandèmia, l'Rt ha pujat de 0,94 a 0,95 i el risc de rebrot segueix a 104. La incidència acumulada a 14 dies passa de 110,41 a 109,68. El 4,02% de les proves de la darrera setmana han donat positiu.