Ens hem rendit per complet, i des de fa temps, a la tecnologia. Valorem més l'exercici que un smartwatch diu que hem fet que el que en realitat nosaltres mateixos sabem que hem fet. Som gairebé éssers biònics que porten incorporats, per a les seves tasques diàries, dispositius connectats amb una infinitat de possibilitats quant a productivitat, gestió, organització a casa, comunicació… Ben utilitzada, com sempre, la tecnologia pot ser una gran aliada. I podem servir-nos d'ella, per exemple, per a ser conscients de quant ens hem mogut en un dia i utilitzar aquesta circumstància en benefici propi, fins i tot per a allargar la nostra pròpia vida. I és que, segons assenyala un estudi realitzat per Associació Americana del Cor, que serà presentat en la Conferència d'Epidemiologia, Prevenció, Estil de Vida i Salut Cardiometabòlica 2021, que se celebrarà al llarg del mes de maig, fer més passos cada dia, ja siguin llargues caminades o petits moments al llarg del dia, ens ajudarà a viure més anys.

És el caminar la manera més senzilla que té l'ésser humà com a espècie per a millorar el seu estat físic, encara que sigui d'una manera lenta i gradual. No és necessària una activitat extrema per a millorar el funcionament del nostre organisme, tal com demostra l'informe publicat. Segons xifres de l'estudi de la Universitat de Carolina del Nord en Chapel Hill, els Estats Units, és a partir dels 4.500 passos diaris quan el nostre organisme comença a notar els beneficis de l'exercici.

La recerca s'ha dut a terme al llarg de cinc anys (2011–2015) entre més de 16.000 dones. Les participants de l'estudi van utilitzar un comptador de passos similar als *smartwatchs que molts de nosaltres utilitzem cada dia, però elles ajustat a la seva cintura.

Al mateix temps, les van dividir en dos grups d'estudi: El primer realitzava diverses caminades de deu minuts tots els dies; i el segon feia passejos més curts durant les activitats diàries rutinàries com les feines de casa, pujar escales en lloc d'anar en ascensor, anar al treball…

L'anàlisi posterior va revelar com cada augment de 1000 passos al dia s'associa amb una disminució del 28% del risc de mort.

L'activitat i l'exercici físic fan que el nostre organisme funcioni millor… i ara també sabem que durant més temps.

Recomanacions per a millorar el nostre estat físic

És tediós, complicat i en un dia a dia tan atrafegat com el que tenim es fa fins a gairebé impossible a vegades treure una estona cada jornada per a practicar algun esport. Però si canviem el nostre estil de vida i incloem un moment de passeig, camí al treball, pujant escales o després de la nostra jornada laboral, millorarà i molt el nostre estat físic.

Organitzacions supranacionals com l'Organització Mundial de la Salut recomanen que «els adults d'entre 18 i 64 anys dediquin com a mínim 150 minuts setmanals a la pràctica d'activitat física aeròbica, d'intensitat moderada, o bé 75 minuts d'activitat física aeròbica vigorosa cada setmana».

Per als majors de 65 anys, l'OMS recomana una dedicació pròxima als «150 minuts setmanals a realitzar activitats físiques moderades aeròbiques».

Però, qualsevol moviment, per lleuger o fins i tot inútil que pugui semblar, compte. Així ho assenyala l'autor principal de l'estudi, Christopher C. Moore, MS, *PhD i estudiant d'epidemiologia en la Universitat de Carolina del Nord en Chapel Hill, els Estats Units: «Amb l'ajuda de dispositius portàtils, més recerques indiquen que qualsevol tipus de moviment és millor que portar una vida sedentària».

El canvi està a l'abast de qualsevol i passa per petites modificacions en la nostra rutina que acabaran convertint el nostre estil de vida sedentari en una forma saludable de viure.