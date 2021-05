Els donants de sang i aquelles persones que vulguin fer aquest acció solidària i voluntària per primer cop ja poden consultar el calendari de donacions que s'ha programat en set municipis de l'Alt Empordà per a mes de aquest juny:

1 de juny - Borrassà - L'Ateneu - de 17.30 a 21.00 hores

- L'Ateneu - de 17.30 a 21.00 hores 2 de juny - Castelló d'Empúries - Sala Municipal - de 16.00 a 21.00 hores

- Sala Municipal - de 16.00 a 21.00 hores 3 de juny - Avinyonet de Puigventós - La Societat - de 17.00 a 21.00 hores

- La Societat - de 17.00 a 21.00 hores 9 de juny - Peralada - Sala de festes del Centre - de 17.00 a 21.00 hores

- Sala de festes del Centre - de 17.00 a 21.00 hores 10 de juny - Vilabertran - Centre Cívic - de 17.00 a 21.00 hores

- Centre Cívic - de 17.00 a 21.00 hores 14 de juny - Maçanet de Cabrenys - Antiga oficina d'informació i turisme - de 17.30 a 21.00 hores

- Antiga oficina d'informació i turisme - de 17.30 a 21.00 hores 30 de juny - Sant Pere Pescador - Centre Cívic - de 18.00 a 21.00 hores

Aquest darrer cap de setmana de maig, la campanya de donació de sang s'ha promogut a Figueres, i l'espai habilitat per fer aquest gest altruista és el pavelló de l'escola Josep Pallach.

T'interessa...

Pots donar sang si tens entre 18 i 70 anys, peses més de 50 quilos i et trobes bé de salut. Les dones poden donar sang un màxim de tres vegades l'any i els homes un màxim de quatre. Entre donació i donació ha de passar un mínim de dos mesos.

Tant per a la seguretat del donant com del receptor, abans de la donació es fa una entrevista mèdica i es mira la pressió del donant i el nivell d'hemoglobina. Si has patit la Covid-19 o has estat en contacte amb algú que l’hagi patit, hauràs d’esperar un mes per poder donar. La vacunació contra la Covid no impedeix donar sang o plasma. Tot i això, si tens algun efecte secundari com febre o malestar general, hauràs d'esperar 15 dies.