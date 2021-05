El Comitè de Medicaments Humans de l'Agència Europea del Medicament ha atorgat l'autorització condicional de comercialització a la vacuna de Pfizer i BioNTech contra la covid-19 per a nens de 12 a 15 anys, que fins ara estava autoritzada a partir de més de 16 anys. En una conferència de premsa, el cap d'Estratègia de Vacunes i Amenaces Biològiques per a la Salut, Marco Cavaleri, ha valorat les dades que avalen l'aprovació del vaccí per a aquesta franja d'edat.

"Ja estava per a joves a partir dels 16 anys cap endavant i ara tenim dades que mostren que la vacuna també és segura en les edats de 12 a 15 anys i això és el que permet a la comunitat científica prendre avui aquesta decisió", ha explicat.

No obstant això, segons ha explicat la decisió de fer-la servir dependrà de cadascun dels països de la UE. "Els estats membres hauran de decidir quan utilitzar la protecció d'una vacuna segura i eficaç per a la població més jove; és un pas important", ha dit. El vaccí seguirà les mateixes pautes d'administració que per als adults, la qual cosa vol dir que es requereixen dues dosis i s'han d'administrar amb un interval d'almenys tres setmanes.

La decisió es va determinar sobre la base d'un assaig en el qual s'han observat resultats semblants o fins i tot millors del que s'està veient en els adults joves. "Les dades mostren que la vacuna és altament protectora en aquesta població per prevenir la malaltia des d'una perspectiva de seguretat. Ha estat ben tolerada i l'efecte desitjat en aquest grup d'edat ha estat molt semblant al que veiem en els adults joves", ha continuat.

Com que s'espera que caldrà una producció més gran d'aquest sèrum, Cavaleri ha dit que l'EMA treballa per autoritzar l'ampliació de la capacitat de fabricació i augmentar la flexibilitat en les condicions d'emmagatzematge en benefici de la campanya d'immunització.