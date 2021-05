El consum de tabac a la Regió Sanitària de Girona ha baixat en els últims dos anys i la prevalença de fumadors diaris i ocasionals majors de 15 anys se situa actualment en el 22,2%, mentre entre el 2018-2019 era del 23,5%. Els resultats formen part de l'Enquesta de Salut de Catalunya, que també constata una reducció en l'exposició al fum ambiental a la llar en menor mentre puja en adults. En concret, en menors s'ha reduït del 12,4% (2018-2019) al 10,9% (2019-2020), tot i que es troba en nivells lleugerament superiors als de fa quatre anys (9,6%). Per contra, en majoris de 15 anys des del 2017 s'ha produït un augment continuat, passant del 8,2% els anys 2017-2018 al 8,9% del 2019-2020.

En canvi, a nivell de Catalunya, s'ha detectat una tendència continuada a disminuir: del 9% de fa quatre anys al 7,7% de la darrera enquesta.El descens en el nombre de persones fumadores a Girona es produeix després que es detectés un lleuger increment els anys 2018-2019 respecte el període 2017-2018, quan es va passar d'un 23% a un 23,5%. Tot i això, els darrers indicadors evidencien una reducció de més d'un punt i situen els nivells dels últims dos anys (22,2%) per sota dels registrats en l'interval 2017-2018, tant de Girona (23%) com de la mitjana catalana (24,7%).

Des dels Centres d'Atenció Primària, els professionals fan tasques de prevenció i conscienciació entre la població fumadora per abandonar el tabac, que s'emmarquen en el Programa Atenció Primària Sense Fum de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària (AIFICC) i la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFIC). Entre el 2018 i el 2019 les persones visitades que van rebre consell per part dels professionals sanitaris va augmentar més de dos punts, passant del 22,95% al 25,05%. D'aquesta manera, de les 102.640 persones fumadores visitades durant el 2018, 23.561 van rebre assessorament. En el cas del 2019, de 103.187 visites, es va donar consell a 25.813 persones. En relació a l'any passat, l'atenció sanitària va estar marcada per la pandèmia de la Covid-19 i l'assessorament en el tabaquisme va disminuir considerablement. Segons les dades provisionals del 2020, de 97.098 visites realitzades a fumadors, es van donar consells per abandonar el tabac en 11.303, el que representa un 11,64%.