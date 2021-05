Cinc mesos després de l’inici de la campanya de vacunació contra el coronavirus, el percentatge de gironins vacunats amb una dosi encara no arriba a la tercera part del total de la població. Concretament, un 32,8% ja ha començat el procés d’immunització i només un 15% ja té la pauta completa i, per tant, està immunitzat contra el coronavirus.

Tot i que en dos mesos els percentatges s’han triplicat, aquestes dades se situen lleugerament per sota de la mitjana catalana, on un 16,5% de la població està immunitzada i un 35,1% ha rebut almenys una dosi. Aquesta diferència respecte al global de Catalunya es visibilitza més si es fa una anàlisi per comarques. I és que el percentatge general de vacunats a la demarcació de Girona no es manifesta de la mateixa manera a cada comarca.

Pel que fa a primeres dosis, val a dir que l’Alt Empordà és la que presenta un percentatge de població vacunada més baix, tant de la província de Girona com de tot Catalunya. Segons l’anàlisi del grup de recerca computacional de la Universitat Politècnica de Catalunya, que es basa en les dades diàries publicades per Salut, el total de vacunats és del 30,05%.

Consulta aquí com avança la vacunació a cada comarca.

Causes de la poca vacunació

Aquesta baixa vacunació es deu per diversos motius. El director d’Innovació i Recerca de la Fundació Salut Empordà i responsable d’INDIKA, Pol de Salut i Social de l’Alt Empordà, Pere Plaja, explica a aquest diari que n’hi ha dos de destacats. D’una banda, a l’àmbit logístic, cada comarca ha tingut una recepció, distribució i quantitat de punts de vacunació diferents. «En el cas de l’Alt Empordà, tenim un territori complex amb més poblacions que qualsevol altre i molt disseminades», explica Plaja. I de l’altra, «el fet de ser una comarca amb moltes segones residències, i força d’aquestes propietat d’estrangers, provoca que siguin persones incloses en el cens però que, en canvi, no accedeixin a la vacunació per diversos motius», conclou el director d’Innovació i Recerca.

Cal tenir present, que no es tracta de l’única comarca gironina amb un percentatge tan baix. Molt a prop hi ha el Gironès, amb un 31,52%, seguida de la Selva, amb un 32,04%. El percentatge de la majoria de comarques gironines oscil·la entre el 30 i 35% però, curiosament, n’hi ha una que destaca bastant sobre les altres. Es tracta del Ripollès, on un 42,26% de la població ja té la primera dosi i és un dels percentatges més elevats de Catalunya.

Vacunació de temporers

De fet, encara no hi ha cap comarca que superi la meitat de la població amb una dosi, però sí que n’hi ha que s’hi aproximen, com ara la Terra Alta (48,38%), el Pallars Jussà (45,95%) i la Ribera d’Ebre (45,58%). Aquesta setmana, Salut ha iniciat la vacunació dels temporers a les comarques de ponent, fet que podria haver incrementat els percentatges. A més, ahir els Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE) va anunciar que també s’han començat a administrar les primeres monodosis de Janssen als temporers de la comarca per tal d’evitar brots com els que es van produir l’any passat.

Finalment, quant a la població amb dues dosis, la comarca gironina amb el percentatge més baix és la Selva, amb un 14%, seguida del Baix Empordà, amb un 14,7%. La comarca amb el percentatge més baix és la Vall d’Aran i la que el té més alt, la Terra Alta (25,08%).