El Ministeri de Sanitat i les Comunitats Autònomes, reunits al Consell Interterritorial de Salut, han acordat aquest dimecres encarregar a la Ponència de Vacunes que estudiï si es pot baixar de trams d'edat amb la vacuna monodosi de Janssen. La ministra del ram, Carolina Darias, ho ha explicat en la roda de premsa posterior a la reunió, en què també ha advertit d'una certa estabilització o, fins i tot, d'un lleuger augment, del nombre de contagis de covid-19 en els grups de menys de 50 anys. En tot cas, Darias ha celebrat el descens global de les xifres de la pandèmia i ha subratllat que en onze territoris, entre Comunitats Autònomes i Ciutats Autònomes, ahir dimarts no es va registrar cap víctima mortal.

D'altra banda, el Consell ha adoptat l'acord que siguin les Comunitats Autònomes les que emetin el certificat covid. Les administracions autonòmiques tindran, però, el suport del Ministeri que, si és el cas, també en podrà emetre de forma telemàtica.

Darias també s'ha referit a la polèmica dels Metges Interns Residents (MIR), que es queixen per un canvi en els protocols de sol·licitud de places. La ministra ha remarcat que hi ha un mandat legal que estableix que l'accés ha de ser telemàtic, i ha subratllat que la plataforma que s'ha habilitat compta ja amb prop de 3.000 sol·licituds, cosa que demostra que "està funcionant".

Finalment, la ministra no s'ha mostrat preocupada pel fet que hi pugui haver una expansió del brot indi de la Covid-19 a Espanya per l'arribada de turistes anglesos. Darias ha recordat la importància del sector turístic per a l'economia estatal i ha subratllat que, en aquests moments, la incidència de casos acumulada a 14 dies al Regne Unit és de 41 per cada 100.000 habitants. "Es donen els paràmetres" per obrir el país al turisme britànic, ha indicat.