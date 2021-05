El Servei Català de la Salut (CatSalut) i l’Institut Català de la Salut (ICS) estan ultimant el desplegament dels mòduls de reforç als centres d’atenció primària de la Regió Sanitària Girona i durant el mes de maig se n’han instal·lat cinc més. Corresponen als Centres d’Atenció Primària (CAP) Josep Masdevall de Figueres, Tordera, Can Gibert del Pla i Dr. Joan Vilaplana de Girona i Blanes-2. Així doncs, dels 15 previstos a la regió, ja n’hi ha 13 d’instal·lats, 7 dels quals en funcionament, i els sis restants, en procés de muntatge. Pel que fa als dos mòduls pendents, corresponents al CAP Canet de Mar i al CAP Sant Feliu de Guíxols, es preveu que s’iniciïn els treballs en les properes setmanes.

Els mòduls es col·loquen en espais annexes als centres sanitaris amb l’objectiu de traslladar l’activitat relacionada amb el coronavirus fora del CAP, com ara la realització de proves PCR i l’atenció als pacients amb simptomatologia respiratòria sospitosa de Covid. Així, es poden crear dobles circuits per tal de garantir una major seguretat per als professionals i pacients dels centres.

El primer mòdul que es va instal·lar va ser al CAP de Cassà de la Selva i progressivament s’han anat succeint la resta. L’ús d’aquests equipaments té una durada d’un mínim de divuit mesos i un cost mitjà d’uns 70.000 euros. A dia d’avui, estan operatius els mòduls del CAP Cassà de la Selva, CAP Ernest Lluch de Figueres, CAP Roses, CAP Banyoles, CAP Llagostera, CAP Moisès Broggi de l’Escala, CAP Pineda de Mar. Paral·lelament s’estan ultimant els treballs per la posada en funcionament dels mòduls al CAP Alfons Moré i Paretas de Salt; CAP Can Gibert del Pla i CAP Dr. Joan Vilaplana de Girona; CAP Josep Masdevall de Figueres, CAP Tordera i CAP Blanes-2. Aquest darrer s’ha començat a instal·lar durant aquesta mateixa setmana.

A més dels instal·lats pel Servei Català de la Salut, també se’n disposen en d’altres municipis per iniciativa d’ajuntaments i Consells Comarcals, com és el cas de Fornells de la Selva, Peralada, Vilafant, Torroella de Montgrí, Olot i Palafrugell, entre d’altres

El desplegament de mòduls s’emmarca en el Pla d’Enfortiment i Transformació de l’atenció primària, amb l’ objectiu d’oferir més espai i confort a la ciutadana i crear circuits diferenciats entre Covid i no Covid. El Pla compta amb una inversió global a tot Catalunya de gairebé 300 milions d’euros fins al 2022. Té l’objectiu de millorar l’accessibilitat i els processos, augmentar la resolució i atendre bé la cronicitat.