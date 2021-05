Els centres d'atenció primària de Figueres organitzen entre el 25 i el 31 de maig la Setmana Sense Fum amb l'objectiu de promoure hàbits de vida saludable i sensibilitzar de la importància que té per a la salut no iniciar-se, abandonar el consum de tabac i poder gaudir d'un ambient lliure de l'impacte ambiental del tabaquisme. Cada any es realitzen diferents propostes i amb aquesta intenció des de Figueres es faran activitats per conscienciar la població i llançar un missatge positiu: "És un hàbit difícil de deixar, però és possible i els professionals de la salut podem ajudar" afirma el doctor Ricardo Manuel Paim, metge de família del Cap Josep Masdevall. Aquest any en particular hem decidit "fer un vídeo, amb càpsules informatives a càrrec de diferents professionals i posarem una taula informativa el divendres 28 al Cap Josep Masdevall, de les 11 del matí a les 13 hores i el dilluns 31, al cap Ernest Lluch amb el mateix horari".

Està previst que a mitja setmana es publiqui el vídeo a les xarxes socials de l'Institut Català de la Salut: "El que pretenem és oferir informació i llançar missatges d'ànim a les persones que volen deixar de fumar". Des que Salut va començar a finançar dos medicaments, la demanda de persones que pregunten sobre aquest tractament ha augmentat" . Paim remarca que estem parlant d'un tema de salut molt important: "El fumador és conscient que en algun moment ho ha de deixar, tot i que en general és difícil". No existeix cap dosi de tabac que sigui segura, assenyala el doctor, referint-se a aquelles persones que fumen una quantitat petita de cigarrets al dia: "És difícil allargar en el temps el fet de fumar poc, perquè el poder addictiu de la nicotina és més que gran que el de la cocaïna i l'heroïna".

Tractaments finançats

En el cas de les persones que desitgen deixar de fumar, "hi ha tractaments per deixar-ho que sempre són individualitzats. El més principal són les estratègies: escollir un dia, preparar-se, conèixer bé la síndrome d'abstinència i què es pot fer per pal·liar-la". A banda dels consells i el seguiment hi ha un tractament farmacològic per reduir tant la síndrome d'abstinència com la necessitat de fumar, explica. "Avui en dia hi ha aquests mètodes poden arribar a ser finançats, amb algunes indicacions i sempre que el pacient tingui un alt grau de dependència a la nicotina i que fumin un determinat nombre de cigarrets al dia" remarca.