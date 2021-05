Els sanitaris insisteixen. Res d'activitats en interiors tret que sigui absolutament necessari si volem que el coronavirus ens deixi el més tranquils que sigui possible. Així que, qualsevol lloc a l'aire lliure, amb una miqueta d'ombra, és la millor opció per a passar aquests dies de vacances en els quals sol i les bones temperatures es fan protagonistes.

Però clar, en aquestes dates, especialment amb la pujada de temperatures, comencem ja a veure els primers exemplars de vespes i abelles. I la seva picada ens pot amargar qualsevol dia de festa després de tants mesos sense poder anar al poble ni sortir de la província.

Segons la Societat Espanyola de Alergologia (SEAIC), s'estima que a Espanya «la prevalença de reaccions locals extenses per picada d'himenòpters (abelles, vespes, formigues…) , la qual cosa vulgarment entenem com a inflor de la zona de la picada, que persisteix unes 24 hores, se situa entre el 5,3% i el 26,4%». Afortunadament, aquells als quals l'atac d'una vespa o abella els produeix una reacció generalitzada en tot el cos (reacció sistèmica), són només un 2,3% de la població general. I la mortalitat deguda a aquestes reaccions se situa entre 0,03 i 0,48 morts per cada milió de persones i any. Es calcula que a la Unió Europea hi ha al voltant de 200 morts anuals per picada d'aquests insectes.

Tipus de reacció a la picada

Quan aquests insectes piquen, introdueixen verí en el nostre cos. Es tracta d'un conjunt de substàncies, moltes d'elles tòxiques, que fan que el nostre organisme reaccioni. Però no a tots ens afecten per igual les picades. La SEAIC diferència 3 tipus de reacció davant el verí d'abelles i vespes.

Reaccions per l'acció pròpia del verí: el més normal és que després de la picada aparegui una reacció en la pell de curta durada, amb enrogiment i inflor al voltant del lloc de la picada, d'un diàmetre menor de 10 cm. En funció de la zona de la picada podem sentir un dolor més o menys intens, i fins i tot picor, que desapareixerà en qüestió de poques hores.

Reaccions locals extenses: en aquests casos la cosa es complica una mica, perquè la inflamació s'estén més enllà dels 10 centímetres i dura molt més temps. Per exemple, si hem tingut la mala sort que ens piquin en una mà o un peu, es pot arribar a inflamar tot el braç o part de la cama. A més, sol fer mal, picar i la zona estarà enrogida i dura.

Anafilaxia: aquest tipus de reacció generalitzada es produeix en persones al·lèrgiques al verí d'aquests insectes. Una sola picada bastarà perquè apareguin faves o habones, dificultat per a respirar, mareig…

I si ens trobem davant aquesta mena de reacció el temps és vital. Així que cal cridar als serveis d'emergències perquè tractin al pacient al més aviat possible.

Què faig si em piquen?

Probablement hem vist utilitzar tot tipus de remeis casolans quan es produeix una picada d'insecte, com aplicar fang, pasta de dents… Però no. Això no serveix per a res i pot, a més, infectar la picada. Així que el millor és fiar-se dels experts en alergología de la SEAIC i seguir aquestes senzilles pràctiques:

El primer és rentar la ferida amb aigua i sabó per a evitar sobreinfecciones.

Una vegada neta la zona, podem aplicar-nos fred. Però cura! Si ens posem gel cal fer-ho sempre embolicat en una tovallola o algun teixit per a evitar el contacte directe amb la pell, perquè ens podem cremar.

Si el que ens ha picat és una abella haurem de retirar l'agulló que ens ha deixat dins. Però sense estrènyer, perquè conté verí i si pressionem podríem fins i tot inocular més verí. Ha de retirar-se amb l'ungla de baix cap amunt.

Quan la reacció és més extensa els al·lergòlegs aconsellen «l'aplicació en la zona de fred o amoníac en els primers moments, per a retardar l'absorció de verí». Un antihistamínic pot alleujar la inflor i el dolor.

Si ja parlem de reaccions anafilàctiques el millor és avisar a emergències. En cas que el pacient sàpiga que és al·lèrgic a aquest tipus de picades, probablement portarà amb si el tractament prescrit pel seu metge, així que caldrà administrar-l'hi de manera i immediata.

El primer pas: evitar les picades

Cert que no és fàcil. Que a vegades un moment de relax en un parc o un bosc és alterat de sobte per l'aparició d'una abella o una vespa que interrompen el nostre moment de pau. Però des de la SEIAC ens recorden alguns trucs per a evitar-ho, sobretot si ja sabem que tenim al·lèrgia a aquesta mena d'insectes.