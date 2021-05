La Comissió de Salut pública ha acordat aquest dimarts a la nit que les persones de col·lectius essencials menors de 60 anys vacunades amb una primera dosi d'AstraZeneca completin la pauta amb Pfizer. D'aquesta manera es resol una qüestió que estava pendent des de feia setmanes, després que l'executiu estatal decidís que el vaccí d'Oxford només es podia administrar als majors d'aquesta edat, com a precaució davant la possible vinculació del medicament amb alguns casos de trombosi en persones de menys de 60 anys. La decisió s'ha pres després que, avui mateix, s'hagi fet públic el resultat de l'estudi de l'Institut Carlos III encarregat pel Ministeri de Sanitat que descarta reaccions adverses de consideració si es combinen els dos fàrmacs.

Fonts del Ministeri de Sanitat expliquen que Comunitats Autònomes i Ministeri de Sanitat han optat per la pauta mixta o heteròloga basant-se en els estudis observacionals d'altres països i en els assaigs clínics de l'Institut Carlos III i d'Oxford.Les mateixes fonts han indicat que altres països com Alemanya, França, Portugal, Suïssa i Finlàndia han optat també per la pauta mixta que finalment s'ha adoptat a la Comissió de Salut Pública aquest dimarts a la nit.A banda, indiquen que les persones afectades rebran la segona dosi en els pròxims dies i que el ritme de vacunació "continuarà essent molt àgil" atès el "gran nombre de vacunes" que arriben aquestes setmanes a l'Estat.Finalment, des del Ministeri també s'indica que durant la Comissió de Salut Pública d'avui s'ha plantejat la possibilitat que les persones que no desitgin posar-se Pfizer de segona dosi, "i ateses les circumstàncies extraordinàries", puguin posar-se AstraZeneca. Aquesta qüestió se seguirà debatent en el fòrum de la Comissió.