Podrem fer-nos test d'antígens a casa? Són fiables?

A finals del passat mes de març se celebrava a Barcelona un concert. Per a assistir a ell, a més de comprar l'entrada, calia realitzar-se un test d'antígens i que donés negatiu.

Es tractava d'una prova pilot per a tractar de recuperar la tan anhelada normalitat: celebrar un acte massiu (5.000 assistents) sense distància de seguretat però, això sí, amb màscara.

No ha estat l'única experiència d'aquest tipus que s'ha dut a terme al nostre país. S'ha provat en esports o convencions. És més, algunes comunitats autònomes també són partidàries que aquestes proves puguin estar disponibles per a la població en general i realitzar-les en diversos espais, siguin sanitaris o no.



Què opinen els experts?

La qüestió és conèixer el criteri dels quals més saben sobre aquest l'ús dels test d'antígens per a aquesta mena d'assajos de normalitat.

I els que més saben sobre pandèmies, la Societat Espanyola d'Epidemiologia (SEE), adverteixen que l'accés de la població en general a les proves d'antígens ha d'anar acompanyat d'un exhaustiu seguiment dels casos positius i els seus contactes.

Els membres d'aquesta societat científica tenen clars els beneficis d'aquesta mena de proves d'antígens com a alternativa a les PCR, ja que estan permetent augmentar la capacitat de detecció de casos d'infecció per SARS-CoV-2. Però recorden que han de prevaler els procediments de la vigilància epidemiològica.

És a dir, «es tracta d'una eina que pot ser útil sempre que els casos positius es notifiquin als serveis de vigilància de Salut Pública, a fi d'estudiar als contactes i dur a terme l'aïllament de les persones infectades, així com l'actuació sobre els seus contactes. En cas contrari, l'accés sense control a aquestes proves pot ser contraproduent «, subratllen des de la SEE.

En altres països, com en algunes zones d'Alemanya, hi ha governs que fins i tot estan oferint als seus ciutadans dos test d'antígens per setmana de manera gratuïta, perquè els hi realitzin ells mateixos a casa o en l'àmbit laboral.

Des de la SEE adverteixen que aquesta estratègia és útil únicament si es garanteix que la major part de la població se sotmet repetidament a aquestes proves i s'acompanya d'una integració amb el sistema de vigilància epidemiològica, que permeti actuar sobre els casos positius i els seus contactes.



Sensibilitat dels test d'antígens

És un altre dels punts que preocupa especialment els epidemiòlegs.

Encara que la Societat d'Epidemiologia reconeix la utilitat d'aquests test en persones que acudeixen a la consulta amb símptomes compatibles amb la Covid-19, recorda que la seva sensibilitat és baixa en asimptomàtics, la qual cosa pot donar lloc a falsos negatius.

Tenint en compte la relativa fiabilitat dels test d'antígens, els experts insisteixen que, de moment, «és important mantenir la limitació d'aforaments, la ventilació i el control de les mesures de seguretat com l'ús de màscara, la higiene de mans i la distància física».

Finalment, la SEE considera que, independentment del seu cost, els recursos que es destinen a aquestes proves deixen d'utilitzar-se per a accions que comporten «un benefici comunitari» com les labors de rastreig o el seguiment dels aïllaments.

Per tot això, insisteixen que la vigilància epidemiològica, adequadament efectuada i amb els recursos suficients, és un dels instruments més eficaços per a prevenir contagis i controlar l'avanç de la pandèmia.