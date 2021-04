Aquest entrenament ajuda a recuperar l'olfacte perdut pel coronavirus

Avui és reconegut com un dels indiscutibles símptomes del coronavirus i també com una de les principals seqüeles entre els quals han passat la malaltia.

L'anòsmia, o pèrdua d'olfacte, no és una conseqüència greu, però sí que resulta molt incòmoda i a vegades perillosa, ja que pot impedir que reconeguem quan un aliment està passat, o quan tenim una fuita de gas a casa, entre moltes altres coses.

I per si això fos poc, en alguns casos la recuperació del sentit de l'olfacte comença sent gairebé pitjor, i es produeix el que en medicina es coneix per 'parosmia', que és que totes les olors es converteixin en quasi nauseabunds.

Passar a odiar el cafè perquè fa olor de fem, o la colònia favorita que ara sembla aigua d'embornal€ o fins i tot hi ha qui diu que els seus sers estimats han passat a tenir una olor repulsiva, amb el que això els fa sofrir.

I així ens trobem amb milers i milers de persones en el món intentant recuperar el seu sentit de l'olfacte.

Tantes com una de cada cinc persones, que segueix sense recuperar el seu sentit de l'olfacte mesos després de recuperar-se de la malaltia.



Els medicaments poden tenir efectes secundaris

El tractament que fins ara estaven aplicant els doctors són els medicaments coneguts com a corticoesteroides, que redueixen la inflamació en el cos i ja s'usen per a tractar afeccions com l'asma.

Però alguns especialistes asseguren que hi ha poca evidència científica que aquests tractaments siguin eficaços i, per contra, tenen el risc d'efectes secundaris potencials com la retenció de líquids, l'augment de la pressió arterial i fins i tot problemes amb els canvis d'humor.

Tal com diu el professor Carl Philpott, de la Facultat de Medicina de Norwich de la Universitat de East Anglia, «hi ha molt poques dades que suggerissin que els corticoesteroides remeiaran la pèrdua de l'olfacte».



Entrenament 2 vegades al dia

Així que en la cerca d'una solució amb menys risc i que pugui ajudar a les moltíssimes persones afectades per aquesta malaltia, un grup de científics recomana un entrenament olfactori que pot donar bons resultats, però sense riscos i sense tot just cost.

Es tracta d'un procés barat i senzill que implica ensumar diferents olors durant un període de mesos per a entrenar al cervell i aconseguir que torni a reconèixer diferents olors.

L'entrenament ha estat proposat per un equip d'investigadors en un article publicat en la revista International Fòrum of Allergy & Rhinology.

Cal fer-ho 2 vegades al dia durant diversos mesos, i és tan fàcil que consisteix a fer olor quatre coses que tinguin una olor clarament diferent i alhora fàcilment identificable i familiar per a cada persona.

Per exemple, dediquem una estona al matí a fer olor amb aspiracions profundes un darrere l'altre i alternant, una taronja, uns grans d'all, uns grans de cafè i menta. I a la nit repetim l'operació.

Segons l'article científic, la recerca mostra que el 90% de les persones recuperen completament el seu sentit de l'olfacte després de sis mesos.

Com diuen els investigadors, l'objectiu d'aquest entrenament és una ajuda a la recuperació basada en la neuroplasticidad, és a dir, en la capacitat del cervell per a reorganitzar-se per a compensar un canvi o una lesió».

Afortunadament, la majoria de les persones que experimenten pèrdua de l'olfacte com a resultat de Covid-19 recuperaran el seu sentit de l'olfacte de manera espontània.

Però no hem d'oblidar que, segons un estudi de la Universitat Estatal de Pennsilvània, entre el 44% i el 77% dels pacients amb Covid van experimentar una pèrdua completa de l'olfacte durant l'etapa aguda de la seva malaltia. I un de cada cinc la van mantenir durant mesos. I això són milions de persones.