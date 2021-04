2.000 participants, en el primer "Mou-te per l'Esclerosi Múltiple" online

El "Mou-te per l'Esclerosi Múltiple" arriba a les 2.000 persones inscrites en aquesta 21a edició marcada per les restriccions derivades de la pandèmia de coronavirus. La cursa solidària organitzada per la Fundació Esclerosi Múltiple, s'ha celebrat, per primera vegada, en format 100% virtual i durant tres dies, del 23 al 25 d'abril.

«El fet d'adaptar el Mou-te a un format virtual ens ha permès arribar a més gent i també que s'hi sumessin persones que sempre hi han estat implicades, però que a causa de la distància no ho havíem pogut fer abans. Hem rebut inscripcions des de tota Catalunya, diversos indrets d'Espanya i, fins i tot, alguna des de Noruega! Això ens demostra que cada cop és més gran el compromís de la societat envers la malaltia i no podríem estar més agraïdes», explica la Rosa Masriera, directora executiva de la Fundació.

La recaptació íntegra d'aquesta edició es destinarà a programes d'atenció als recent diagnosticats d'esclerosi múltiple i al seu entorn més proper que s'ofereixen des de l'entitat. Es tracta d'un servei clau per proporcionar informació i suport a aquelles persones que es troben en un moment d'incertesa, angoixa, tristesa i ràbia davant la nova malaltia.

Tradicionalment, el "Mou-te" se celebra al Circuit de Barcelona-Catalunya, en una jornada protagonitzada per l'esport i la solidaritat en la que multitud de persones participen en les curses i altres activitats que s'organitzen en favor d'aquesta malaltia neurodegenerativa. Aquest any, el format ha canviat per adaptar-se a les mesures sanitàries, però, malgrat tot, grups de famílies i amics han sortit a moure's per l'esclerosi múltiple durant tot el cap de setmana.

Les curses s'han portat a terme en diferents modalitats – patins, bicicleta, corrent o caminant – i distàncies per afavorir que tothom hi pogués participar. Els participants han pogut fer un recorregut lliure o bé triar un dels itineraris proposats per la Fundació.

Cares conegudes del panorama social, cultural i esportiu com l'actor Octavi Pujades, la pilot Laia Sanz, la corredora Núria Picas, l'alpinista Ferran Latorre, la xef Ada Parellada o l'actor i humorista Lluís Jutglar (Peyu), han donat suport a la iniciativa a través de les seves xarxes socials.

La cursa solidària "Mou-te per l'Esclerosi Múltiple" està organitzada per la Fundació, i compta amb el suport del Circuit de Barcelona-Catalunya, la Federació Catalana d'Atletisme, la Federació Catalana de Patinatge i el Diari SPORT.



La Fundació Esclerosi Múltiple

Creada el 1989 a Barcelona com a entitat privada sense afany de lucre, la missió de la Fundació Esclerosi Múltiple és aturar l'impacte de l'esclerosi múltiple i millorar el benestar físic, psíquic i social de les persones que conviuen amb la malaltia. La Fundació compta amb una xarxa de centres neurorehabilitadors i ofereix serveis de formació i inserció laboral per a persones amb discapacitat física mitjançant el Centre Especial de Treball (femcet), a més d'impulsar campanyes de sensibilització i captació de fons, com ara el "Mulla't per l'Esclerosi Múltiple", que amb més vint-i-cinc edicions és un dels actes solidaris més multitudinaris a Catalunya.