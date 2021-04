Com tractar la síndrome genito-urinari i la pèrdua de desig sexual en la dona

La disminució gradual d'estrògens (hormones femenines) i altres hormones sexuals en la peri i postmenopausa provoca canvis genitals, urinaris i del sòl pelvià, la qual cosa al seu torn condiciona uns símptomes que s'engloben en la sigles SGM (síndrome genitourinària de la menopausa). S'estima que ho pateixen el 90 per cent de les dones de 55 a 75 anys. Repercuteix negativament sobre la seva salut general i la seva sexualitat.



Símptomes

El SGM produeix una atròfia de la pell i la vulva amb disminució dels llavis menors (fins i tot arriben a desaparèixer) i estenosis de l'introit vaginal. Així mateix, s'escurça la vagina i disminueixen els seus plecs. Pot augmentar el pH vaginal (habitualment és àcid, per la presència de lactobacilos), afavorint la predisposició a infeccions d'orina; també pot presentar urgència miccional i dolor amb les relacions sexuals (dispareunia), amb la consegüent pèrdua del desig sexual (libido). És ben sabut que la menopausa afecta negativament al sòl pelvià en disminuir el col·lagen dels teixits ligamentosos que el suporten, afectant significativament la funció sexual i a la qualitat de vida de la dona menopàusica.



Sexualitat i SGM

La sexualitat és una part integral de la dona. No sols està relacionada amb la reproducció de l'espècie, sinó també amb el plaer. Però amb l'edat disminueix l'activitat sexual, encara que moltes dones mantenen relacions sexuals en edats avançades. Bé és cert que, pels canvis que s'originen davant la disminució d'estrògens amb la menopausa, durant l'activitat sexual pot haver-hi una disminució de sensibilitat del teixit vulvar, el clítoris, la vagina i el mugró. D'igual manera, pot aparèixer dispareunia a causa del citat dèficit estrogénico, la qual cosa comporta evitar noves relacions sexuals. En moltes ocasions, la falta de desig sexual és el problema sexual més freqüent en la dona.



Tractament

S'aconsella evitar el tabac, perquè s'associa amb un dèficit d'estrògens i, en conseqüència, intensifica el SGM. El sobrepès i l'obesitat augmenten el risc de sequedat vaginal, per la qual cosa és interessant dur a terme una dieta saludable. Els exercicis de Kegel per a augmentar el to muscular vaginal i del sòl pelvià poden ser molt interessants de cara a evitar prolapses i incontinència d'orina i fecal. Lubrificants i hidrants vaginals milloraran la sequedat vaginal afavorint les relacions sexuals. Durant l'edat fèrtil, els lactobacilos produeixen àcid làctic, mantenint un pH àcid a nivell vaginal, que és el principal mecanisme protector contra les infeccions a aquest nivell.



Menopausa i SGM

Amb la menopausa, el pH vaginal es torna alcalí, afavorint les vaginosis bacterianes i candidiasis, igual que les infeccions d'orina. Estrògens locals i probiòtics poden ser necessaris per a evitar tot aquest tipus d'infeccions, però per a això la dona ha de consultar amb el seu metge habitual, que serà qui li indiqui la pauta més indicada en el seu cas en particular.