Coronavirus i mascaretes estan empitjorant un dels dolors més freqüents

Com tots els 19 d'abril, avui se celebra a Espanya el Dia Nacional de la Cefalea. Probablement el dolor més habitual entre la població. Tots ho hem patit en alguna ocasió i tots hem sentit amics o familiars referir-se a ell: el mal de cap.

El terme mèdic d'aquesta patologia és «cefalea» que tal com defineix la Societat Espanyola de Neurologia, fa referència a qualsevol dolor localitzat en crani, en la part alta de les cervicals o el clatell i en la meitat superior de la cara.

És tan habitual que el 25% de les consultes que atenen els neuròlegs espanyols estan relacionades amb la cefalea.



El 99% de les dones asseguren patir maldecaps

Segons dades facilitades per la Societat Espanyola de Neurologia (SEN), fins a un 89% de la població masculina i un 99% de la femenina assegura patir o haver patit maldecaps. A més, la SEN també calcula que fins al 46% de la població presenta algun tipus de cefalea primària activa.

«En el 90% dels casos, el mal de cap es deu a una cefalea primària, és a dir que es tracta d'un mal de cap que no està associat a una altra malaltia«, explica el doctor Pablo Irimia, Coordinador del Grup d'Estudi de Cefalees de la Societat Espanyola de Neurologia.

Els experts en neurologia defineixen diferents tipus d'aquestes cefalees primàries en funció de les característiques del dolor, la seva localització i la presència o no d'altres símptomes associats.

Així hi ha cefalees tensionals, migranyes o cefalees trigemin, entre altres.

Però com indica el doctor Irimia, «almenys un 60% de la població pateix cefalea tensional i un 14% migranya, la qual cosa les converteix en els tipus de cefalea més freqüents».

Si alguna cosa caracteritza a les cefalees primàries és que cap pacient sofreix el mal de cap de la mateixa forma. En alguns pacients es tracta d'un dolor ocasional, mentre que uns altres sofreixen crisis repetides i freqüents d'una intensitat tal que arriba a provocar una gran discapacitat.

I és que com explica el neuròleg, «per a moltes persones les crisis de mal de cap provoquen un gran impacte en el funcionament diari, tant en aspectes físics, emocionals i socials, com amb la família, treball i relacions socials», aspectes tots «que poden ser molt discapacitantes, sobretot quan el dolor es cronifica».



Cefalea crònica

La Societat Espanyola de Neurologia estima que el 4% de la població espanyola sofreix algun tipus de cefalea primària de manera crònica, cosa que significa que gairebé 2 milions d'espanyols experimenten mal de cap més de 15 dies al mes.

La cronificació del mal de cap provoca una major discapacitat i pèrdua de productivitat, un major nombre de consultes mèdiques, hospitalitzacions i majors costos econòmics directes.

D'altra banda, els pacients amb cefalea crònica, que per a pal·liar el dolor consumeixen una quantitat excessiva de fàrmacs, presenten una puntuació inferior en els paràmetres de mesurament de la qualitat de vida.

Entre ells es troben els que sofreixen migranya, el 50% dels pacients espanyols que pateixen cefalea crònica.

Les migranyes són el tipus de mal de cap que amb més freqüència provoca un ús excessiu d'analgèsics com a antiinflamatoris, paracetamol, opiacis, cafeïna i els triptanes, que són un grup de fàrmacs que s'empra en el tractament de l'atac agut de migranya i que no són útils per a una altra mena de cefalees. Ni tan sols serveixen com a preventius per a evitar els episodis migrañosos.

S'estima que cada any, un 3% dels pacients que pateixen migranya de manera ocasional o episòdica, passen a patir-la de manera crònica.

Per això el doctor Irimia subratlla la importància de «consultar amb el seu metge qualsevol mal de cap que tingui un inici brusc, o quan s'acompanyi d'altres símptomes com a febre, pèrdua de força o alteracions en el llenguatge o en la conducta, perquè podem estar davant alguna mena d'urgència neurològica».

Però també és important consultar quan el nostre mal de cap comenci a ser recurrent o incapacitant.

«Un diagnòstic i un tractament correcte del nostre mal de cap, sense caure en l'automedicació, permet un millor control de la malaltia, millora la qualitat de vida i, sobretot, evita que aquest es cronifique», adverteix el neuròleg.

Però, malgrat això, la SEN estima que al voltant del 50% dels pacients amb cefalea s'automedica amb analgèsics sense recepta i més d'un 40% està encara sense diagnosticar.



Cefalees i Covid-19

Encara que el nombre de pacients amb cefalea crònica vagi en augment, segons els últims estudis que s'han dut a terme a Espanya, el nombre de pacients que pateix algun tipus de cefalea no ha variat en els últims 20 anys.

Però les dades que es van recopilant des de l'inici de la pandèmia apunten al fet que la irrupció de la Covid-19 pot estar canviant aquesta tendència, almenys de manera puntual.

«L'estrès emocional, els canvis en els hàbits de vida, les alteracions en el somni€ són factors que amb molta freqüència desencadenen mal de cap, per la qual cosa no seria estrany que en els pròxims mesos apareguin estudis que assenyalin un augment de la prevalença de la cefalea entre la població», comenta el doctor Pablo Irimia.

Però aquests factors no sols influeixen en l'increment del nombre de persones que sofreixen maldecaps, sinó que agreugen les cefalees en els quals ja les sofrien.

Irimia comenta que «ja hi ha diversos estudis espanyols que apunten al fet que, almenys en els primers mesos de la pandèmia, més del 70% dels pacients va sofrir un empitjorament en el seu mal de cap, tant en intensitat, com en freqüència».

D'altra banda, la Covid-19 pot causar cefalea. És un dels símptomes més freqüents, però també una de les seqüeles més habituals entre les persones que ja ho han superat. I, sobretot en persones que pateixen migranya, s'ha vist que la Covid-19 ha empitjorat el mal de cap previ o que fins i tot ha incrementat la seva intensitat.

A això, cal afegir-li l'agreujament de la intensitat i la freqüència dels maldecaps a causa de l'ús continuat de les màscares.

Finalment, els especialistes en neurologia volen deixar clar que les vacunes de la Covid-19 no són, en cap cas, incompatibles amb la medicació més usada pels pacients que sofreixen cefalees.

És més, no existeix contraindicació a vacunar a les persones que estiguin rebent tractaments més específics per a la seva cefalea, com la toxina botulínica o els anticossos monoclonals.