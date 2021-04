Dormir o no dormir?

De vegades hi ha nits que no es pot dormir. Què seríem capaços de fer per aconseguir un son llarg i reparador? De fet és molt important adoptar hàbits que fomentin el descans nocturn. Se'ls coneix com la higiene del son. Es tracta d'establir una rutina a l'hora d'anar a dormir i de llevar-se, fent-ho sempre a la mateixa hora i en un entorn adequat. Si no s'aconsegueix dormir i l'insomni es transforma en un problema greu, es pot tractar amb medicaments, però sempre sota prescripció mèdica, a la dosi mínima possible i el mínim de temps possible.

Entre les causes i els factors que provoquen els problemes de son hi ha algunes malalties, en l'àmbit de la salut física o mental, prendre alguns medicaments o bé pot estar provocat per estímuls externs, com són la llum i el soroll.

Dormir és important. No fer-ho pot provocar la pèrdua de concentració, de memòria, una depressió, un possible abús d'alcohol i un augment del risc de caigudes o d'accidents.

El tractament de l'insomni pot ser no farmacològic, i es basa en la teràpia cognitivoconductual (TCC) que modifica els factors conductuals, psicològics i fisiològics que hi influeixen. Una de les tècniques que s'utilitza és adoptar els d'hàbits d'higiene del son. Es tracta d'anar a dormir i llevar-se sempre a la mateixa hora, fins i tot el cap de setmana, practicar activitat física diürna i evitar-la com a mínim 3 hores abans d'anar a dormir, fer migdiades curtes –menys de 30 minuts?, evitar el consum de substàncies o aliments estimulants (alcohol, cigarretes, cafeïna, plàtans), fer sopars lleugers, apagar els dispositius electrònics abans d'anar a dormir (mòbils, ordinadors o tauletes), fer alguna activitat relaxant abans d'anar al llit (llegir o escoltar música suau), anar al llit només quan es té son i dormir en un entorn saludable i relaxant (a les fosques, en silenci i amb la temperatura adequada).



El tractament farmacològic, amb medicaments, es reserva per a casos greus, quan la manca del descans provoca una pèrdua de la qualitat de vida i no s'ha respost a les mesures no farmacològiques. Normalment es prescriuen benzodiazepines, o fàrmacs no benzodiazepínics i antidepressius (si hi ha una depressió associada). Aquests medicaments poden provocar somnolència diürna, sedació, confusió mental o pèrdua de memòria, i augmentar el risc de caigudes, fractures i accidents de trànsit. Quan es prenen molt temps, generen tolerància i dependència. Quan arriba el moment de retirar-los, s'ha de fer molt lentament, per evitar una síndrome d'abstinència i el rebrot de l'insomni. Cal tenir en compte que la gent gran té més risc de patir els efectes adversos greus d'aquests fàrmacs. La valeriana, la passiflora o la kava-kava són plantes utilitzades per les seves propietats relaxants, encara que no està demostrada científicament la seva eficàcia en l'insomni. Un altre producte utilitzat és la melatonina.

Dormir amb un son reparador ens dona energia i alegria. Ens fa viure la vida millor. No dormir pot provocar angoixa, tristesa, nerviosisme i altres alteracions de l'estat d'ànim, disminuint la qualitat de vida. Conclourem dient que cal dormir saludablement i que la higiene del son hi té un paper molt important.