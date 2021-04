Per què està augmentant en les dones el risc cardíac?

Per què està augmentant en les dones el risc cardíac? LNE

És cert que tant homes com dones comparteixen els factors de risc típics de les malalties cardiovasculars. La diabetis mellitus, l'excés de colesterol, la hipertensió arterial, el tabaquisme i el sedentarisme.

Però com explica la doctora Milagros Pedreira, cardiòloga i una de les coordinadores del Grup de Treball de Dones en Cardiologia de la Societat Espanyola del Cor, «uns són més prevalents en un sexe que en un altre i no afecten a tots dos per igual».

Per aquesta raó els especialistes donen cada vegada més importància a l'estudi de la malaltia cardiovascular en la dona, i a analitzar els factors de risc cardiovascular des de la perspectiva de sexe i gènere.

Un exemple clar de la necessitat d'aquesta perspectiva d'estudi és, per exemple, la diabetis, que en dones incrementa el risc cardiovascular de forma significativa.

Qualsevol persona amb diabetis mellitus té el doble de risc cardiovascular que la mitjana de la població no diabètica. Però és que en el cas de les dones diabètiques aquest risc es dispara, de manera que tenen un 40% més de risc de cardiopatia isquèmica (infart agut de miocardi o angina de pit) enfront dels homes diabètics.

A més, en elles augmenta el risc cardiovascular total en set vegades, davant de tres d'un home diabètic, i amb major incidència d'infart, ictus i insuficiència cardíaca, així com una major mortalitat en les dones.

La doctora Pedreira explica que aquestes diferències tan acusades del risc cardiovascular de la diabetis en contra de les dones «s'han atribuït a diverses causes, entre elles una diferent resposta a alguns tractaments. A més, s'ha especulat amb un «pitjor» tractament farmacològic en elles».

Però no només la diabetis, un altre important factor de risc cardiovascular com el sedentarisme és significativament més freqüent en dones en qualsevol moment de la seva vida.

«Això té les consegüents implicacions pronòstiques per la seva incidència enfront del control de la diabetis, la hipertensió arterial o la hipercolesterolèmia», diu l'especialista en cardiologia.

Un altre factor de risc és el tabac que, encara que és més freqüent entre homes, penalitza més a les dones.

Així, meta-anàlisi de múltiples estudis han trobat un augment del 25% del risc cardiovascular en dones que fumen. «El tabac s'associa amb la meitat del total de tots els esdeveniments cardiovasculars en elles, i triplica el risc d'infart de miocardi», detalla la cardiòloga.