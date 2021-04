La Societat Espanyola de trombosi respon a les preguntes sobre els riscos de l'AstraZeneca

El rebuig, la por i la confusió regnen en els últims dies entre les persones vacunades amb AstraZeneca, i entre les quals durant aquests dies estan cridades a rebre la primera dosi d'aquesta vacuna.

La comunicació d'un número molt petit de casos de trombosis, associats molts d'ells a trombocitopenia, ha generat una intensa polèmica i molta por sobre la suposada perillositat de la vacuna de AstraZeneca contra SARS-CoV-2.

Els experts de la Societat Espanyola de Trombosi i Hemostàsia (SETH) han seguit amb molta atenció i cautela el desenvolupament d'aquests esdeveniments, i han preparat un document on responen a les principals preguntes respecte a la vacuna de AstraZeneca.

Quin és el risc de trombosi amb AstraZeneca?

Per als especialistes la trombosi és un fenomen de baixa freqüència, que afecta més uns certs perfils d'individus. S'estima que, de manera global, pot presentar-se en 1-2 de cada 1.000 individus en cada període anual.

Et pot interessar: Les 8 veritats (amb dades) de la vacuna de AstraZeneca i els seus riscos

Quin és el risc de trombosi que té la Covid-19?

«La malaltia per coronavirus provoca, indubtablement, un augment d'incidència de trombosi a causa de fenòmens inflamatoris molt intensos, i predomina el tromboembolisme pulmonar sobre altres formes de trombosis».

En general, el risc de trombosi és variable, però en els pacients crítics (ingressats en UCI) s'estima en un 20-25% dels casos. En els pacients hospitalitzats no crítics aquest risc és menor, però així i tot aconsegueix el 5%.

En cas de malaltia lleu que no necessita ingrés hospitalari, també es registra un increment del risc de trombosi sobre la població general, en concret un 1% més.

En conclusió i en tots els casos, el risc de trombosi per infecció per Covid-19 supera àmpliament el de la població general.

Hi ha més risc de trombosi amb la vacuna de AstraZeneca?

En l'assaig clínic que va donar l'aprovació a la vacuna de AstraZeneca es van comunicar alteracions vasculars cerebrals tant en els pacients vacunats (1 ictus isquèmic) com en el grup control que no va rebre la vacuna (1 hemorràgia subaracnoidal i 1 accident isquèmic transitori), sobre un total de 23.000 subjectes.

Les dades procedents de vida real estan en aquests moments sota una escrupolosa anàlisi.

La setmana passada la EMA presentava els resultats obtinguts després d'investigar 86 casos de trombes reportats per les autoritats nacionals fins al 22 de març. 62 d'aquests trombes van ser cerebrals, 24 abdominals i, desgraciadament, 18 van acabar en defunció.

Segons les dades de la EMA, fins al dia 4 d'abril havien estat vacunats amb AstraZeneca 34 milions de ciutadans europeus i del Regne Unit. I amb data d'aquest mateix dia s'havien registrat 222 casos en tota la Unió Europea. És a dir, un de cada 153.153 vacunats, 0,65 per cada 100.000.

La conclusió en aquests moments de l'autoritat farmacèutica europea és que tant pacients com professionals de la salut han de «estar al corrent de la possibilitat que ocorrin casos molt rars de coàguls de sang combinats amb nivells baixos de plaquetes en la sang dins de les 2 setmanes posteriors a la vacunació».

Què és la trombosi de sins venosos cerebrals?

És una patologia molt rara. S'estima que ocorre entre 0,2 i 1,6 casos per 100.000 persones anualment, i que es produeixen generalment en dones (3 a 1).

Es produeixen trombes en el sistema venós cerebral i la manifestació clínica és variable, amb presència de mal de cap i alteracions visuals, convulsions, o alteracions de la sensibilitat i la força en braços o cames, per la qual cosa es poden confondre amb un infart cerebral.

La seva associació amb la vacuna de AstraZeneca no ha estat demostrada de moment, i els casos observats han estat molt escassos, pròxims a la incidència esperable en població general ja esmentada; no obstant això, s'ha activat l'alarma de farmacovigilància com a mesura de seguretat.

Es continua investigant el suposat risc de trombosi?

La EMA i les autoritats sanitàries nacionals mantenen l'autorització de la vacuna de AstraZeneca recomanant una vigilància molt estreta de dades de laboratori i de dades clíniques en vida real.

S'han difós advertiments per a ajudar a la detecció precoç de qualsevol complicació trombótica associada a la vacuna, amb la intenció de millorar el diagnòstic i tractament precoços d'aquestes.

Ha d'administrar-se la vacuna a pacients amb antecedents de trombosis?

Els especialistes no tenen dubtes: Sí. Perquè si bé és cert que les persones amb antecedents de trombosis tenen un risc major de tornar a presentar trombosi, la realitat és que no s'ha observat que la vacuna de AstraZeneca tingui un efecte en aquest sentit.

La vacuna prevé de manera eficaç el desenvolupament de Covid-19. I si contraiem la malaltia sí que hi ha estadístiques que proven que el risc de trombosi sofreix un important increment. Per aquestes dues raons, la vacuna és altament recomanable.

Ha d'administrar-se la vacuna a pacients amb el risc de trombosis o trombofilia?

Sí. Els pacients amb antecedents de trombosis i altres condicions de risc conegudes es beneficien de la vacunació tal com ocorria amb els pacients que ja havien patit aquest tipus de patologia.

Ha d'administrar-se la vacuna a persones anticoaguladas?

Sí. Els pacients amb anticoagulants no tenen contraindicació a la vacuna. El risc de complicacions hemorràgiques per la injecció intramuscular és mínim.

Els especialistes en trombosis de la SETH insisteixen que, davant les evidències científiques obtingudes fins a aquest moment, «no hi ha dades sòlides en aquests moments per a rebutjar la vacuna de AstraZeneca per risc de complicacions trombóticas en la població general, ni en cap subgrup. Ni tan sols en els pacients d'alt risc de trombosi».

Per això, recomanen seguir les instruccions respecte a la vacunació procedents de les autoritats sanitàries, i sempre recaptar la màxima informació de fonts fiables com són les societats mèdiques, les institucions sanitàries i les administracions, desconfiant de fonts no contrastades, rumors i faules.

També insisteixen que els mecanismes establerts per les autoritats sanitàries espanyoles i europees per a la vigilància de la seguretat i eficàcia dels medicaments comercialitzats, fins i tot en situacions extremes com a Covid-19, tenen «l'exhaustivitat i fiabilitat suficients per a garantir el millor ús possible de les vacunes».

El mal és que tots aquests dimes i diretes han desembocat en què un alt percentatge de la població hi ha faltat a la seva cita per a vacunar-se.

Molts científics no surten de la seva sorpresa i manifesten no entendre res. Els trombes que produeix la malaltia són molt superiors als que produeix la vacuna.