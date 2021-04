El paracetamol, l'aspirina o l'ibuprofèn tenen pitjors efectes que la vacuna d'AstraZeneca

Disminució de plaquetes, disminució dels glòbuls blancs amb infeccions cada vegada més freqüents i fred. Destrucció de glòbuls vermells i anèmia. Dificultat respiratòria i pal·lidesa de la pell, anèmia aplàsia i hemolítica. Hemorràgies nasals i cutànies i incapacitat per a cicatritzar. Insuficiència renal, fallada severa del fetge. Endormiscament general, fatiga i fins i tot en alguns casos meningitis asèptica amb rigidesa en coll, mal de cap, nàusees, vòmits, febre o desorientació. Qui voldria exposar-se a aquests símptomes i riscos? Qui s'atreviria a administrar-se un medicament que tingués algun d'aquests efectes secundaris, encara que fossin molt estranys? La resposta és com menys paradoxal tenint en compte que el 2019 es van vendre a Espanya més de 40 milions de caixes del fàrmac que està darrere d'aquests possibles efectes adversos.



Ibuprofèn

No es tracta de cap fàrmac experimental recentment aprovat ni òbviament de cap vacuna. Aquest llistat d'estranys o molt estranys efectes adversos és el que detalla el prospecte d'una caixa d'ibuprofèn de 600 mg recobert. Es tracta d'un dels fàrmacs més venuts al país, més segurs i que més consumeixen gairebé diàriament els espanyols per a acabar amb maldecaps, dolors musculars, febre o migranya, sempre que es disposi de prescripció mèdica. Igual que amb l'ibuprofèn, qualsevol fàrmac pot desencadenar efectes adversos en major o menor mesura no desitjats en els pacients. Aquests efectes són el restrenyiment, la diarrea, els marejos o els brunzits en les oïdes. Així mateix, en el seu prospecte es pot llegir que "els medicaments antiinflamatoris com ibuprofèn es poden associar amb un petit augment del risc de patir un atac al cor o ictus, especialment quan s'utilitza en dosis altes".

Des del paracetamol, a l'àcid acetilsalicílic (l'aspirina), passant pels fàrmacs per a controlar les reaccions al·lèrgiques o, per exemple, els antidepressius, anticoagulants per a facilitar la circulació sanguínia en cas d'infart... qualsevol formulació química té els seus riscos i abans de sortir al mercat ha estat correctament estudiada i valorada sense perdre per això la seva seguretat.



Paracetamol

Així mateix, el paracetamol ha estat associat al desenvolupament de neutropènia, agranulocitopènia, pancitopènia i leucopènia. En aquest sentit, també s'han detectat nàusees, vòmits, dolors epigàstrics, somnolència, icterícia, anèmia hemolítica, mal renal i hepàtic, pneumonitis, erupcions cutànies i metahemoglobinèmia.



Omeoprazole

L'omeprazole, un medicament que actua com a protector d'estómac, té com a efectes secundaris com el mal de cap, diarrea, mal de panxa, nàusees o marejos. Aquestes sensacions estan registrades en més de l'1% dels qui ho prenen.

Igual que succeeix ara amb la vacuna contra el coronavirus d'AstraZeneca, el benefici de tot aquest arsenal farmacològic supera amb escreix els riscos que en un percentatge molt baix comporten. En el cas de la vacuna d'AstraZeneca, l'Agència Europea del Medicament ha detectat 86 casos de trombes relacionats amb la seva administració sobre un total de 34 milions de vacunats a Europa i Regne Unit. D'ells han mort 18 persones.



Un tromboembolisme per cada mig milió de vacunats d'AstraZeneca

Aquestes xifres deixen l'estadística d'aquests tromboembolismes estranys en molt menys d'1 cas per cada 10.000 vacunats. De fet, el percentatge de pacients que han desenvolupat aquests accidents vasculars relacionats per una sobtada baixada de plaquetes i l'aparició de trombes després de la primera administració de la vacuna a penes supera el 0,025 de cada 10.000 vacunats. És a dir, un tromboembolisme tractable per cada mig milió de vacunats.

Quant a la mortalitat, les xifres amb les quals treballa la EMA llancen unes ràtios del tot baixíssimes. 18 morts d'un total de 34 milions de persones vacunades suposa 1 mort per cada 2 milions de persones que han rebut la primera dosi d'aquesta vacuna.

En el cas, per exemple de l'ibuprofèn, el prospecte detalla que el consum d'aquest fàrmac podria desencadenar una meningitis asèptica, o una prolongació del temps de sagnat, fotosensibilitat a la llum solar extrema o lesió hepàtica severa a raó d'un cas per cada 10.000 pacients.