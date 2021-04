Coronainsomni: així afecta la pandèmia el nostre somni

El son és una de les activitats a la qual més temps dediquem en la nostra vida, una mitjana de 25 anys. A més, és un aspecte fonamental en la nostra salut. Mentre dormim, el nostre cos no deixa de treballar i es produeixen nombrosos processos interns al llarg dels cinc cicles del son. Des que va començar la crisi sanitària provocada per la Covid-19, l'estrès, l'ansietat i els canvis d'hàbits provocats per la pandèmia han incrementat els problemes de son entre la població. A aquest trastorn se l'ha denominat col·loquialment coronainsomni.

Segons l'enquesta sobre Salut Mental realitzada pel Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) el 41,9% dels espanyols han tingut problemes de son des que va començar la pandèmia. La por de morir o que mori un familiar, problemes laborals, econòmics i socials ens estan fent perdre la son des de fa un any.

Hi ha diferents factors que afecten la conciliació del son, com l'exposició a la llum i a les pantalles tecnològiques, horaris regulars, l'habitació, la temperatura, l'exercici físic o el ritme circadiari igual com l'estrès o el consum de medicaments. En aquest sentit la crisi sanitària no ens ha fet cap bé. L'estudi Global Sleep Survey 2021 elaborat per Philips revela que un 37% de la població va patir les conseqüències negatives de la pandèmia en el son. El 70% dels enquestats van tenir més problemes per dormir i el 43% afirma que es despertava en meitat de la nit.

Problemes per dormir

Durant els primers mesos de la pandèmia, la Societat Espanyola de Neurologia va estimar que un 25-30% de la població presentava insomni transitori. En el col·lectiu dels sanitaris aquestes dades van augmentar al 80%. Els joves i nens també s'han vist afectats pel coronainsomni a causa d'un canvi brusc en el seu estil de vida al reduir l'activitat social i física a què estaven acostumats.

L'insomni pot presentar altres problemes socials i de salut per a les persones. En primera instància afecta el rendiment laboral i acadèmic, la capacitat per prestar atenció i l'estat d'ànim. Si els problemes d'insomni persisteixen, es poden desenvolupar altres problemes de salut com a diabetis, malalties cardiovasculars o problemes neurològics.

Però el coronainsomni que va començar ja fa un any amb el confinament s'ha prolongat fins a l'actualitat. I és que l'estrès, la incertesa o l'ansietat per estar vivint la crisi sanitària continua alterant el son de gran part de la població.