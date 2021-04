Activa't per reduir el sedentarisme

Activa't per reduir el sedentarisme

Aquest podria ser el lema del dia mundial de l'activitat física d'enguany. Aquest es commemora cada any el dia 6 d'abril. Amb les activitats que es duen a terme aquest dia, es vol aconseguir la promoció de l'activitat física i reduir el sedentarisme. És un dia per promoure la salut i el benestar als infants, els adolescents, els adults i la gent gran.

Aquest any tractarem com ser més actius en unes condicions especials. Fem referència a l'activitat física que podem dur a terme a casa, mentre estem estudiant o teletreballant. És sabut per tothom que cal evitar el sedentarisme. L'efecte que aconseguim és més salut. Podríem dir que és una altra mena de vacuna contra algunes malalties. És una eina útil en aquests moments i sempre.

Convé molt mantenir-se actiu/va cada dia, perquè en disminuir el sedentarisme disminuïm una causa de moltes malalties del món occidental. Temps enrere donàvem uns consells per dormir millor. Avui els donarem per activar el cos, sobretot quan es passen moltes hores a casa. Són fàcils de dur a terme i molt útils. Parlem dels següents:

És bo començar el dia llevant-se una mica més d'hora. Es tracta de poder començar-lo fent una activitat física rutinària. És una mesura positiva per al cos i per a la ment.

Cal interrompre el temps d'estar assegut/da. Cada 30-60 minuts, hauríem d'aixecar-nos per fer coses senzilles per tallar la immobilitat. Es tracta de caminar una mica i estirar les cames, els braços i l'esquena, es pot pujar i baixar un tram d'escales o fer flexions i estiraments de braços, mans i dits de la mà.

És important evitar la fatiga visual. Aquesta es pot combatre parpellejant més, movent els ulls amunt i avall, o de costat, cap a la dreta i a l'esquerra, mirant lluny una estona i tancant els ulls 10 segons. Aquests exercicis serveixen per relaxar la vista.

Cal mantenir una postura correcta quan s'està assegut molta estona durant l'estudi, el teletreball o la feina en general. No s'han de creuar les cames quan s'està assegut.

Algunes activitats imprescindibles de dur a terme són caminar, pujar i baixar escales o fer altres activitats físiques durant les pauses o els descansos, com ara algun exercici de ioga o fer flexions. Aquests petits descansos fent exercici físic també serveixen per millorar la concentració.

És bo respirar aire fresc. També és bo prendre una mica el sol. Els moments ideals per fer-ho són a mig matí i a mitja tarda.

Les pantalles (el telèfon, l'ordinador...) poden ser perilloses si no s'utilitzen bé. Cal limitar-ne el temps d'exposició.

Ara que es parla tant per telèfon, cal saber fer-ho bé. Si es pot, s'estarà dempeus o aixecat i caminant una mica quan sigui possible. Quan es fan videoconferències i/o seminaris web, també caldrà moure's de tant en tant.

És bo marcar-se un horari per fer l'activitat física. Tenir un horari marcat –de temps i dies a la setmana– ens ajudarà a ser constants per mantenir els hàbits contra el sedentarisme. Cal incorporar aquestes activitats com un hàbit i una rutina en la nostra vida.

Cal ser proactius. Buscarem els millors moments per fer l'activitat física. Recordem que se'ns retorna en forma de salut física, mental i en benestar.

Seguint aquests consells aconseguirem tenir activats el cos i la ment, cada dia.