Bipolars: a la recerca de la normalitat

La demanda de més professionals mèdics i d'unitats específiques per al tractament del trastorn bipolar en la sanitat pública i la «normalització» per part de la societat són les reivindicacions principals d'aquest col·lectiu.

El 30 de març, es commemorava el Dia Mundial del Trastorn Bipolar. És la data que commemora el naixement de Vincent Van Gogh, un dels pintors més genials de la història de la humanitat, de qui es creu que patia aquest trastorn. La International Society of Bipolar Disorders va establir aquesta data per generar consciència sobre el seu impacte en la vida dels que la pateixen i les seves famílies.

El Trastorn Bipolar és un trastorn orgànic que es caracteritza per un estat d'ànim canviant que pot fluctuar entre dos pols completament oposats. Aquesta definició se cenyeix al Trastorn Afectiu Bipolar i entre aquests dos pols oposats, blanc i negre, mania (eufòria) i depressió, hi ha tota una "gamma de colors" amb diferents intensitats de grisos que tenen en comú la bipolaritat. És el que es coneix com a Espectre Bipolar.

A dia d'avui, per exemple, a Màlaga i província es creu que entre un 2 i un 4% de la població està afectada per aquest mal (entre 45 i 50.000 casos), i en aquesta xifra s'inclouen els oficialment diagnosticats i els pacients que la pateixen, però no han rebut cap tractament mèdic. Aquest és un dels majors problemes als quals s'enfronten els bipolars: la seva dificultat per a ser diagnosticats. De vegades es triga fins a una dècada en arribar a un diagnòstic, encara que en els últims temps el període de detecció de la mateixa oscil·la entre els 3 i els 5 anys.

La malaltia sol aparèixer en els últims anys de l'adolescència o en els primers de l'edat adulta. «El trastorn es pot activar per un alt estrès o per un esdeveniment impactant en la vida de la persona, també incideix clarament en el desenvolupament del trastorn el consum habitual de drogues. Si es consumeix pot donar la cara amb més facilitat. També és de gran importància el component genètic, que fa que incideixi entre el 50 i el 70%, tot i que també cal dir que l'antecedent clínic no necessàriament ve amb la mateixa tipologia de trastorn», assenyala Beatriz Pacheco, psicòloga sanitària experta en trastorn bipolar que treballa en l'Associació de Bipolars d'Andalusia Oriental (BAO), amb seu a Màlaga.



Tres tipus ben diferenciats

Pacheco assenyala tres tipus de trastorn bipolar: "El Tipus I, en què prevalen els moments maníacs (d'eufòria), en els quals el pacient té l'autoestima pels núvols, denota hiperactivitat, alta verborrea i molta loquacitat; el Tipus II, en què s'imposen els moments de depressió, amb símptomes contraris al Tipus I, i el Tipus III, provocat per la ingesta continuada de fàrmacs antidepressius que fan que debuti el trastorn bipolar, en el que s'anomena viratge a mania", conclou.

"Aquest 30 de març hem volgut reivindicar la necessitat de seguir lluitant contra l'estigma social que pateixen els malalts bipolars a Màlaga, Andalusia i Espanya. Cal aconseguir una normalització per part de la societat del malalt bipolar". Qui ho diu és Myriam García Vera, presidenta de BAO. García Vera afegeix un altre dels grans problemes que pateix aquest col·lectiu: la manca de professionals mèdics i d'especialistes. «No hi ha psicòlegs en la sanitat pública per treballar amb els malalts, les convocatòries anuals de PIR (Psicòlegs Interns Residents) amb prou feines superen les cent places a l'any».

Segons García Vera, els pocs que treballen no donen l'abast i tracten a pocs pacients i de forma molt precària, al que cal afegir «que els psiquiatres no són partidaris de la psicoteràpia, que és molt important per al bipolar, llavors això condueix, només a qui pugui pagar-ho que realment són minoria, a tractaments privats, això, malauradament, sol ser molt habitual».

"El sistema està saturat -afirma Beatriz Pacheco-, la part psicològica en la sanitat pública té moltes mancances perquè no hi ha professionals; en els Centres de Salut Mental no hi ha molta especialització, no hi ha unitats específiques (els psiquiatres són a les Unitats d'Ingrés) i es detecten errors en el seguiment", conclou.

El tractament ideal per la bipolaritat implica treballar en un triple vessant: en el socioeducatiu, el psicològic i el psiquiàtric. «I associacions com BAO fa una gran tasca -indica Beatriz Pacheco- acompanyem als malalts, normalitzem el seu trastorn, treballem amb el seu entorn, la seva família, desestigmatitzem la malaltia, li donem visibilitat i normalitat, perquè el bipolar pot portar una vida normal si es té controlada la malaltia».