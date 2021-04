La primavera i els canvis al nostre cos

El dia vint de març va començar oficialment la primavera. Per què és important aquesta estació de l'any? Doncs, perquè passen moltes coses. De fet és quan esclata tota la natura i ho fa amb tota la seva esplendor. Ho podem comprovar veient els camps, els boscos i el mar. Les plantes creixen i apareixen les flors, amb una gran diversitat de colors i aromes. El pol·len es detecta en l'ambient. Forma part de la natura primaveral.

Amb els rebrots, la floració i el pol·len, apareixen les al·lèrgies en les persones que en són especialment sensibles i propenses. No és infreqüent trobar persones que per aquest motiu no els agrada la primavera. És per les grans molèsties que els provoca. Aquestes poden ser en forma d'esternuts i rinitis, amb l'aparició de mucositats aquoses pel nas. A d'altres, els pot provocar problemes a la pell, en forma de dermatitis. Els més perjudicats poden presentar problemes respiratoris i en el pitjor dels casos, problemes més greus, que poden provocar urticàries al·lèrgiques i fins i tot un xoc anafilàctic. Moltes persones, que ja tenen una llarga història en el camp de les al·lèrgies, ja saben què han de fer i què no, durant aquesta època de l'any.

Des de la conducta d'evitació fins a prendre els fàrmacs que la controlen. Els tractaments antial·lèrgics poden actuar mitigant els símptomes, com la picor als ulls, els esternuts, la picor i els èczemes a la pell o l'ofec en els casos d'asma induïda pels al·lèrgens.

Els casos d'urticària solen ser realment molt molestos i de vegades de difícil control i fins i tot perillosos. El xoc anafilàctic –que és poc freqüent, però molt greu– es considera una emergència mèdica i no es pot perdre el temps i cal tractar-lo tan aviat com sigui possible.

Les persones, que saben que tenen problemes greus i molt greus d'al·lèrgies, estan ensinistrades en el maneig del seu tractament i solen portar a sobre els medicaments per fer-ho. De vegades la solució implica una immunització. Les vacunes actuen sobre l'al·lergen i es provoca una dessensibilització.

L'al·lergòleg, que és el metge especialista en aquesta matèria, valora la seva indicació un cop fetes les proves diagnòstiques. Sempre se seguiran les indicacions donades per a les vacunes.

La primavera també és l'època en què apareixen més problemes a les cames. Parlem de la simptomatologia associada a la circulació venosa en les extremitats inferiors. Mesures tan senzilles com una bona hidratació, caminar, fer exercicis per millorar-la, no augmentar el pes i perdre'n, si cal, així com portar mitges de compressió, prendre fàrmacs per millorar-la quan està indicat, juntament amb el fet de posar-les enlaire, ajudaran a controlar l'empitjorament de la circulació de les cames en aquesta època de l'any.

El metge aconsellarà i explicarà què s'ha de fer per a aconseguir alentir l'evolució de la malaltia venosa crònica i retardar i/o evitar el seu pas a la insuficiència venosa crònica.

La dita popular «la primavera la sang altera», és una manera de fer visible els canvis que poden aparèixer en el nostre cos. Com en la resta de les estacions de l'any, cal ser prudents i tenir cura de la nostra salut. En cas que calgui, sempre s'ha de consultar els professionals de l'equip sanitari.