Figueres sensibilitza la població sobre la detecció precoç del càncer de colon

Davant la proximitat del Dia Mundial per a la Prevenció del Càncer de Còlon, que cada any es commemora el 31 de març, l'AECC-Catalunya contra el Càncer continua treballant en pro de promoure la participació de la població de risc en els programes de cribratge. La Junta Local de Figueres de l'AECC-Catalunya contra el Càncer va arrencar dijous passat a Figueres la campanya informativa per conscienciar la població sobre la importància de la participació en aquests programes de cribratge, que en molts casos permeten detectar a temps la malaltia mitjançant una senzilla prova, el Test de Sang Oculta en Femta (TSOF).

La campanya, que es va fer a la placeta baixa de la Rambla, tindrà continuïtat el proper 8 d'abril de dos quarts de deu del matí a dos quarts de dues del migdia. També s'ha previst una exposició itinerant sobre el càncer de còlon que acollirà Consultes Externes de l'Hospital de Figueres, del 12 al 26 d'abril.

Durant la primera onada de la pandèmia es van suspendre tots els programes de cribratge tot i que cal apuntar que l'activitat s'està reprenent a diferents ritmes, però amb totes les mesures de seguretat.

La Societat Espanyola d'Epidemiologia (SEE) recomana participar en el cribratge quan arriba una carta informativa del Departament de Salut convidant a participar en el programa. Tant les instal·lacions com els professionals dels centres on es duen a terme els cribratges i les colonoscòpies, han desenvolupat protocols segurs per a evitar la possible infecció per Covid.

Atesa la contundent evidència a favor dels programes de cribratge poblacional de càncer de còlon per aconseguir reduir la mortalitat per a aquest tipus de càncer, l'AECC recorda que aquest càncer és el que té més incidència a Girona, per davant del de mama o pròstata, amb 631 casos diagnosticats en el 2020, segons dades de l'Observatori del Càncer AECC. Es tracta, a més, del segon tipus de càncer que més morts causa a l'any a tot l'Estat. En el 2020, 220 persones van morir a causa d'un càncer de còlon a Girona.

El càncer colorectal és el més freqüent a tot l'estat, però també és superable en el 90% dels casos, quan es detecta a temps per mitjà d'una senzilla prova, el Test de Sang Oculta en Femta (TSOF). Que la població conegui aquesta informació és clau perquè es mobilitzi a participar en els programes de cribratge. Es tracta d'una prova no invasiva i, per tant, gens molesta, que identifica la presència de sang no visible en la femta amb l'objectiu de detectar a temps pòlips o lesions en el còlon que podrien derivar en un tumor maligne. Tots els homes i dones entre 50 i 69 anys haurien de participar en el programa.