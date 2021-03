El consum diari d'oli d'oliva aporta grans beneficis a la salut i prevé malalties

L'oli d'oliva és l'element essencial i primordial de la dieta mediterrània que ha estat elogiat per nutricionistes, ja que «és un superaliment ric en greixos monoinsaturats, però també pel món de la restauració gràcies a la seva qualitat i versatilitat.

Durant anys, l'oli d'oliva havia estat menystingut perquè se'n desconeixien els seus preuats beneficis per a la salut. Constituït principalment per àcid oleic que ajuda a reduir el colesterol-LDL i augmenta l'HDL, l'oli d'oliva protegeix de l'oxidació, redueix la pressió arterial i la inflamació i disminueix la tendència de la sang a formar trombos. Fins i tot, hi ha estudis que parlen que consumir oli d'oliva diàriament ajuda a prevenir certs tipus de càncer. Fina Sala, representant d'Oli de Ventalló, empresa productora d'oli, que just acaba de llançar una tercera marca al mercat, matisa que la composició d'àcids grassos és igual, o varia en un petit percentatge, en tots els olis d'oliva, siguin verge, verge extra o d'oliva. «Aquesta és la base, després ja hi ha els elements nutricionals que depenen de quin tipus utilitzem».

Quan parlem d'oli d'oliva verge, poques persones entenen el significat del mot verge que, segons Sala, «ens remet a una cosa inalterada, que es manté de la manera original». «Aquest oli només s'obté fàcilment per procediments mecànics, sense escalfar-lo, cosa que té molta importància, perquè la resta d'olis, amb algunes excepcions, s'obtenen per procediments químics». Aquesta manera d'obtenir l'oli d'oliva fa que «preservi totes les vitamines, antioxidants i micronutrients que hi ha dins l'oliva, que són liposolubles, queden dins l'oli». Sala recorda que aquests micronutrients «són molt importants per a la nostra salut; de fet, la seva falta són, molts cops, la causa de les malalties».

El vessant gastronòmic

La representant d'Oli de Ventalló també parla de la resistència dels olis d'oliva a les altes temperatures, sobretot a l'hora de cuinar. «No es fan tants radicals lliures tan fàcilment, que no són bons per a la salut», diu. Això també ho confirma el xef Pitu Planas del restaurant Amiel & Molins de Pont de Molins, que assegura que no s'han de sobrepassar els 180º en les coccions. «Quan comença l'oli a fumejar, ens estem passant d'aquells graus», afegeix Pep Amiel, gerent d'Amiel & Molins, membre de La Cuina del Vent. Ell afirma contundent que l'oli d'oliva «és un dels productes amb més quantitat de consum que tenim tant en sala com a la cuina» i que combina tant amb dolç com salat. A l'hora d'elaborar els plats, l'oli permet potenciar i concentrar el gust dels productes cuinats.





Pep Amiel recorda l'alt nombre de varietats d'oliva existents i com ells treballen, principalment, la picual i argudell, de les més antigues de la zona, però també s'obren a altres com l'arbequina per fer vinagretes i salses. A Amiel & Molins es pot degustar un oli d'oliva amb gust de trufa per a un carpaccio, però també un oli fumat d'oliva, o, per als cruixents, un oli verge de l'any. Aquest, diu Planas, «és molt suau i bo i et deixa un regust d'oliva verda increïble». «Segons pel que hagis de menester, tries un oli d'una acidesa o una altra», comenta posant per exemple un bacallà Skrei, d'alta qualitat. «Si utilitzes un oli verge, li mataràs tot el gust i per això usem un 0,4, més suau, per mantenir el gust de mar».

Tots dos són del parer que la gent cada vegada coneix millor el món de l'oli i aprecia el bon producte. La branca materna Amiel prové d'una família elaboradora d'oli, un producte tradicional fet amb moles de pedra. «Ho portem a la sang», conclouen.