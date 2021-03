Al·lèrgia, catarro, Covid-19? Com diferenciar-los

Amb l'arribada de la primavera moltes persones al·lèrgiques comencen el seu particular viacrucis d'esternuts, picors d'ulls, i mucositat. Molts altres, poden experimentar el seu debut en l'al·lèrgia als pòl·lens.

Però enguany, enmig d'una pandèmia i l'arribada, amb tota probabilitat, d'una quarta onada de contagis, els símptomes al·lèrgics poden convertir-se en un maldecap en confondre'ls amb símptomes més típics del coronavirus.

Si a això li sumem que el temps és molt canviant, matins amb glaçades i tardes de gairebé estiu, els catarros també poden convertir-se en motiu de preocupació.

Així que, com diferenciar els símptomes de l'al·lèrgia, el catarro i la Covid-19? Perquè des de la Societat Espanyola d'Al·lergologia ens donen algunes claus per poder entendre què ens està passant. La qüestió radica a distingir els símptomes de cada patologia i com evoluciona.



Al·lèrgia

Una de les manifestacions més habituals de l'al·lèrgia és la rinitis al·lèrgica, que produeix, fonamentalment, picor nasal, moltes vegades picor d'ulls també, esternuts repetits, destil·lació nasal aquosa i congestió nasal més o menys brusca.

La distinció d'una altra patologia és més senzilla en el cas que siguem conscients que patim algun tipus d'al·lèrgia, sobretot si és deguda a pòl·lens. Si no ho tenim clar, podem sospitar que és al·lèrgia si els símptomes s'empitjoren quan el pacient està a l'aire lliure i milloren notablement quan està en llocs tancats.

A més, els símptomes de la rinitis al·lèrgica solen alleujar-se amb una certa rapidesa després de la presa d'antihistamínics tòpics o orals.

És gairebé segur que el pacient no tindrà febre, tret que la rinitis es compliqui amb una sinusitis aguda.

En forma d'asma

En el cas que l'al·lèrgia es mostri en forma d'asma, alguns símptomes aïllats poden ser la tos seca i la dificultat per respirar. Tots dos poden confondre's amb els símptomes inicials de la infecció per coronavirus, però cal recordar que l'asma tampoc acostuma a produir febre.

Igual que passa amb la rinitis, podem assegurar que es tracta d'al·lèrgia quan l'asma remet en usar tractaments broncodilatadors de rescat. (salbutamol o terbutalina).

Catarro

Els símptomes poden iniciar-se com els d'una rinitis: amb congestió nasal, secreció nasal i, a vegades, esternuts. En general van augmentant en intensitat en l'espai d'1 a 3 dies, i el moc evoluciona a espès, verdós-groguenc. El més normal en aquest cas és que els símptomes vagin remetent a poc a poc durant els següents 3 o 4 dies. Això significa que en qüestió d'una setmana estaríem recuperats del catarro, si no es compliqués amb una sinusitis.

Si no és un catarro intens no acostuma a haver-hi febre alta. Pot aparèixer febrícula i acompanyar-se d'una mica de malestar general.

Coronavirus

Les dades han demostrat que la simptomatologia pot ser lleu (similar al d'un catarro lleu). Però el més habitual és que els símptomes se semblin més als de la grip: febre de moderada a intensa, malestar general i cansament, tos seca, encara que poden aparèixer flegmes, i dificultat per a respirar.

Els símptomes són progressius, i des de l'inici de la seva presentació ja sol associar-se la sensació de malestar general, com quan comencem amb una grip.

En qualsevol cas, davant qualsevol símptoma que ens faci sospitar el millor és reforçar les mesures de prevenció i acudir al nostre metge de capçalera per descartar una infecció per coronavirus. Però fer-ho, clar, amb les precaucions necessàries.

Finalment, els experts en al·lergologia volen deixar clares algunes qüestions per a aquells pacients amb al·lèrgia.