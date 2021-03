Crida a Roses a donants de plasma que hagin patit la Covid-19

El Banc de Sang està buscant persones que hagin passat la Covid-19 i vulguin donar plasma per als malalts que l'estan patint en aquests moments, a Roses. El seu plasma és ric amb anticossos contra el coronavirus i pot ser un tractament efectiu per als malalts. La campanya de donació serà el diumenge 21 de març a la Casa del Mar de Roses. Les persones que vulguin participar-hi cal que contactin amb Cristina Valverde per concertar cita prèvia escrivint a cvalverde@bst.cat o trucant al 687 887 113.

A més d'aquesta col·lecta especial, als principals hospitals de Catalunya també s'hi recull plasma de persones que hagin superat la Covid-19. Per participar, cal deixar les dades al web www.donarsang.gencat.cat/plasmacovid19.

Els potencials donants de plasma cal que hagin passat la malaltia i que faci més de 28 dies que no tenen símptomes. Els malalts que han superat una infecció pel coronavirus han fabricat anticossos (defenses) dirigits contra aquest virus. Aquests anticossos es troben en el plasma i, si els administrem a un malalt, podem ajudar a superar la infecció.

El plasma recollit pel Banc de Sang s'utilitza per a pacients en el marc de diferents estudis clínics per poder evidenciar que és un recurs terapèutic vàlid per superar la malaltia.

La donació de plasma es fa mitjançant un procediment que coneixem amb el nom de plasmafèresis. Té una durada de 45 minuts i permet obtenir només el plasma mentre que les cèl·lules de la sang es retornen al donant. El Banc de Sang té una àmplia experiència en la practica de plasmafèresis, l'any passat en va fer més de 20.000.