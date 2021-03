Els segons compten quan parlem del cor

Un cop l'any, i tot i que hauria de ser cada dia, pensem amb el cor i en el cor. Cada 14 de març es commemora el dia europeu per a la prevenció del risc cardiovascular. I això es fa perquè la malaltia cardiovascular és la primera causa de mort en les dones a casa nostra. Aquest any, doncs, també farem especial incidència sobre la malaltia cardíaca isquèmica femenina.

Se sap que actuar ràpidament, davant un atac de cor, augmenta la supervivència de qui el pateix i que permet continuar fent una vida normal, un cop passada la fase aguda.

També se sap que les dones poden presentar uns símptomes molt diferents dels que tenen els homes davant d'un infart de miocardi. Això pot endarrerir el seu diagnòstic i tractament. L'endarreriment augmenta la mortalitat i la morbiditat, disminuint la qualitat de vida posterior a l'infart.

Quan es tenen símptomes compatibles o suggestius d'estar patint un infart, cal trucar immediatament al telèfon d'emergències, el 112. Cal recordar sempre aquella frase que diu: «Els segons compten». Aquesta expressió serveix per referir-se que, com més temps passa, des de la sospita diagnòstica, la confirmació i l'inici del tractament, pitjor és el pronòstic.

S'ha calculat que, si comparem el temps que passa des que apareixen els símptomes fins que es demana ajut, hi ha diferències entre dones i homes. Les dones tarden catorze minuts més que els homes a fer-ho. Això els va a la contra. Perquè durant aquest lapse de temps transcorregut es fa malbé més múscul cardíac i això empitjora el pronòstic i també augmenta les seqüeles.

Cal, doncs, conscienciar la població en general i les dones en concret, de la importància d'actuar sobre els factors de riscos cardiovasculars. Malgrat que tots els coneixem, tot sovint els oblidem o de vegades els menystenim.

L'Organització Mundial de la Salut ens avisa que les malalties cardiovasculars són la primera causa de mort en els països occidentals i que el vuitanta per cent d'aquestes morts serien evitables si s'adoptessin estils de vida saludables.

Els més importants són no fumar, seguir una dieta sana i equilibrada, disminuir el consum de sal, fer activitat física d'una forma regular i controlar la tensió arterial així com els nivells en sang de glucosa i colesterol.

Avui tenim l'oportunitat d'explicar els símptomes que ens poden fer pensar en la cardiopatia isquèmica femenina i inculcar la importància de demanar assistència sanitària urgent si apareixen.

Aquests símptomes (atípics) de la cardiopatia isquèmica, però típics quan es parla de la dona són: dificultat per respirar, debilitat, sensació d'indigestió, fatiga i dolor al pit. Per ser atípics, cal que els recordem ben bé sempre, perquè moltes dones no els reconeixen com l'avís de patir un infart i això provoca una demora en demanat ajut, a fer el diagnòstic i a iniciar el tractament.

Com hem dit, perdre temps a l'hora de demanar assistència, empitjora el pronòstic i també la qualitat de vida de la dona que el pateix.

Tinguem en compte el nostre cor cada dia de la nostra vida.