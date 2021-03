El Grup Iris fa una donació a Investigació Biomèdica del Trueta

El Grup Iris ha fet novament donació de 10.000 euros a l'IDIBGI (Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta) gràcies a les recaptacions de la Cursa de la Dona Vila de Figueres. «És molt important per a nosaltres poder ajudar a continuar investigant, però això no seria possible sense les aportacions de la gent, per això volem agrair a tothom el seu esforç i solidaritat» remarca la presidenta del Grup Iris, Lídia Albert.

El Grup Iris col·labora amb l'IDIBGI des de la primera cursa de la dona, que es va celebrar ara fa cinc anys. Albert fa una valoració positiva de la darrera cursa de la dona que «va tenir prop de 2.000 inscripcions en plena pandèmia, però no ens ha estat possible incrementar la quantitat de la donació, tal com havíem pensat prèviament».

A banda d'aquesta aportació destinada a investigació, l'associació fa donació també a l'Hospital de Figueres i «anem fent aportacions esporàdiques com, per exemple, a la Fundació Albert Sidrach, a la qual estem vinculats des dels inicis».

La pandèmia no ha aturat les ajudes que ofereix el Grup Iris ni tampoc les seves activitats.

Dimarts passat va tenir lloc un nou taller d'alimentació saludable amb la nutricionista especialitzada en oncologia, Pilar Sala. Des dels inicis, el Grup Iris vol posar un granet de sorra en la didàctica de la cultura d'alimentació saludable, fent especial atenció a oferir tallers de cuina saludable per a tota la població en general, gairebé sempre de la mà de Pilar Sala, especialitzada en nutrició oncològica, nutrició pediàtrica, entre altres, i Cristina Manyer, també especialitzada a fer tastar una cuina deliciosa i completament saludable. Ambdues contribueixen a evitar malalties i aporten els seus coneixements i estudis i introdueixen sempre un públic variat en allò que és l'abecedari d'un canvi alimentari enfocat a millorar sempre la vitalitat.