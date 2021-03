"Quines són les causes principals de la infertilitat?"

El 28 de setembre de 2017 va néixer el Consultori de Fertilitat i Fecundació in vitro (FIV) al nostre diari digital Emporda.info amb la participació dels doctors Josep i Albert Obradors. Més de set-centes respostes més tard, continuem via Instagram la seva versió pensada per aquesta plataforma.

Aquesta vegada la pregunta és: "Quines són les causes principals de la infertilitat?"

La Clínica FIV Obradors de #Figueres ja ha ajudat a néixer 115 criatures des de la seva inauguració el 2017.

Els protagonistes

Josep Obradors (Ginecòleg i Director Mèdic) és llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, i especialista en Obstetrícia i Ginecologia. Té més de quaranta anys d'experiència mèdica i ha acompanyat més de 25.000 parelles durant l'embaràs i el naixement dels seus fills. Albert Obradors (Director de laboratori) és biòleg i ha desenvolupat la seva carrera professional en l'àmbit de la reproducció assistida. Ha traslladat la seva expertesa en Biologia i Genètica a la fertilitat i els tractaments per a parelles i persones que volen tenir fills.