El glaucoma, lladre silenciós de la vista

El 12 de març se celebra el Dia Mundial del Glaucoma per a conscienciar la població de la importància de la salut ocular i la detecció precoç d'aquesta malaltia, la primera causa de ceguesa irreversible en l'àmbit mundial després de la diabetis. El doctor Ahmad Zaben i el seu equip d'Optipunt ens apropen el testimoni de quatre pacients empordanesos afectats per glaucoma.

El factor hereditari

Teresa F. (30 anys) ens explica la seva experiència: «Necessitava renovar les meves ulleres, així que vaig anar a la consulta del meu optometrista, el Dr. Zaben. Em vaig sotmetre a un examen ocular complet en el qual van comprovar la meva pressió intraocular i van fer estudi de les fibres nervioses de retina amb la tomografia de coherència òptica. I en aquell moment, les meves pressions eren de 25 i 26. Llavors, el Dr. Zaben em va dir que estava preocupat pel glaucoma. I jo ni tan sols sabia què era. Ningú de la meva família en tenia, en principi. Però, dos anys després, al meu pare li van diagnosticar glaucoma crònic avançat. També va ser detectat a Optipunt, i va ser una sorpresa descobrir el factor hereditari».

El doctor Zaben aporta la seva opinió en aquest cas: «El meu missatge per a aquells que tenen familiars o amics amb glaucoma és que intentin comprendre per si mateixos de què es tracta la malaltia. I després, el principal és intentar animar la persona afectada. És una malaltia que es pot mantenir, perquè no empitjori, mitjançant un examen de la vista adequat».

Teresa F. considera «important que les persones sàpiguen que sempre s'han de fer un examen de la vista complet per assegurar-se que no tenen la malaltia i, si la tenen, poder rebre un tractament aviat. El tractament precoç ha estat un factor molt important per a mi. La meva malaltia va ser detectada molt d'hora gràcies als protocols i la forma de treball d'Optipunt. Tinc pressió alta controlada amb medicació i encara tinc camps visuals complets. Vaig tenir una bona detecció i derivació a l'oftalmòleg i m'estan vigilant molt de prop durant tots aquests anys. Desafortunadament, el meu pare va perdre la visió de l'ull esquerre i amb molt baixa visió al dret per la detecció tardana. La por de la possibilitat de quedar totalment cec li va provocar una gran angoixa i temor».

Malaltia silenciosa

Lluís A. (62 anys): «La meva història és realment interessant, relata. Fa uns dotze anys, un dia vaig decidir anar a l'optometrista per problemes en la conducció nocturna, dificultats a l'hora de trobar objectes o entrebancs i contusions. Els amics em van recomanar anar a Optipunt. En la revisió, que va ser completa, em van informar de la sospita de glaucoma i es va confirmar el diagnòstic per l'informe de telemedicina sol·licitat pel doctor Dr. Zaben, que em van recomanar anar a veure un especialista. I aquí va ser quan vaig descobrir que el glaucoma és realment una malaltia molt silenciosa i que moltes persones no saben que la tenen».

Davant d'aquest cas, el doctor Ahmad Zaben alerta sobre «la necessitat d'examinar l'estat de la salut visual. I si no ha estat examinat correctament, no sabrà que té la malaltia fins que hagi passat anys. És per això pel que un examen anual de la vista és fonamental».

Lluís A. tracta sempre de veure les coses «de manera positiva, així que em dic a mi mateix que no deixaré que el glaucoma o la baixa visió s'interposin en el meu camí. I faré servir ajudes visuals i tot el que calgui per viure amb la màxima normalitat possible».

Motivar la gent

«Vaig descobrir que tenia glaucoma després d'adonar-me que la meva visió de l'ull esquerre era borrosa. Així que vaig sol·licitar una cita immediatament per revisió visual a Optipunt», Sara G. (50 anys). «En aquesta revisió completa m'havien detectat possible glaucoma, però en realitat no els vaig creure. Els optometristes d'Optipunt em van lliurar totes les proves: tomografia, campimetria i un informe sol·licitat per telemedicina... i encara no els creia. Fins que vaig trobar-me l'endemà amb l'especialista en glaucoma i, finalment, vaig entendre que tinc una malaltia crònica amb la qual he de conviure la resta de la meva vida».

El doctor Zaben ho deixa clar quan assegura que «la pèrdua de la vista a causa del glaucoma és irreversible. No obstant això, si es detecta a temps i es realitza un tractament acurat, es pot conservar la visió restant. En general, el glaucoma es pot controlar amb medicaments o cirurgia. Si li van diagnosticar aquesta malaltia, és important que segueixi el pla de tractament estrictament».

Sara G. diu que «el que més em va motivar a voler compartir la meva història és el fet d'inspirar més d'una persona perquè es revisi la seva salut ocular. Sent un pacient amb glaucoma, crec que és important, com qualsevol malaltia, controlar-la, prendre la medicació amb regularitat segons les indicacions del metge. Llavors, vull posar-me gotes per als ulls? No, però ho faig per preservar la seva pressió i, amb sort, mantenir-la. Espero que la meva visió sigui com és ara per mantenir-la la resta de la vida».

Sense signes evidents

Jaume F. (69 anys) parla clar: «Malauradament, no tenia símptomes evidents en les etapes inicials de la malaltia. Per aquesta absència de senyals d'advertència, vaig romandre sense diagnòstic fins que la meva visió ja es va veure compromesa. Curiosament, em van diagnosticar glaucoma als 58 anys. Sabia que la meva àvia feia servir gotes per al glaucoma i el meu pare també. No sabia que era hereditari, però als 50 anys, per problemes de vista cansada, vaig fer un control rutinari a Optipunt. El Dr. Zaben em va preguntar si tenia glaucoma en la meva família. En la revisió, mitjançant l'examen de tomografia de coherència òptica, em van identificar com a sospitós de glaucoma. El dany del meu nervi òptic va ser força significatiu amb afectació del camp visual. Per això em pregunto què els espera als meus tres fills i les seves famílies en el futur. Això em preocupa molt».

«Fins i tot si no neixes amb ell, pots contreure'l de ben jove. Tothom hauria d'anar a fer-se exàmens oculars complets amb regularitat perquè sàpiga que els seus ulls estan bé», matisa el doctor Zaben.

Jaume F. relata com «quan em van diagnosticar glaucoma, després de diverses operacions i tractaments, sentia preocupació, temor i desesperació, també depressió i letargia. Amb el temps he descobert que viure amb glaucoma no vol dir haver de fer canvis dràstics en la meva vida. Hi ha molts passos que puc seguir per ajudar a controlar aquesta malaltia. Fins i tot si es pateix una mica de pèrdua de visió, els meus consellers d'Optipunt en rehabilitació de baixa visió, mitjançant les ulleres digitals de realitat augmentada, em van ensenyar com continuar portant un estil de vida actiu».