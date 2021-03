Les borrasques podrien afavorir una primavera més explosiva per a les al·lèrgies

Les borrasques de les últimes setmanes, amb pluja i neu, podrien afavorir una primavera "una mica més explosiva" per a les al·lèrgies, tot i que encara és ràpid per a l'aparició de les gramínies, que floreixen a partir d'aquest mes de març i són un dels pòl·lens més freqüents.

Així ho assegura en una entrevista a EFE Juan José Liñana Santafé, president de l'Associació Valenciana de Al·lergologia i Immunologia Clínica, qui destaca que l'ús de mascareta, que frena una exposició tan directa al pol·len, ha permès als al·lèrgics notar menys símptomes durant la pandèmia.



POL·LEN DE XIPRER

En aquests moments és el pol·len del xiprer o de plantes com la arizònica, que solen arribar al gener i febrer, el que suposa la principal causa de les al·lèrgies, segons Liñana. Tal com hi afegeix, l'al·lèrgia al pol·len de xiprers i arizònicas, que abans "gairebé no es veia" a consulta, és ara la quarta en comunitats com la valenciana, després de l'al·lèrgia al pol·len de les gramínies, de l'olivera i de la parietaria.



AL·LÈRGIA A A LES GRAMÍNIES

És a partir d'aquest mes de març quan prolifera el pol·len de les gramínies i la parietaria, una mala herba típica de la zona del Mediterrani, on en les últimes setmanes s'han registrat diverses borrasques, algunes acompanyades de neu i precipitacions.

"És cert que enguany ha plogut molt i ha nevat, i la neu es converteix en aigua, i això pot afavorir després una primavera una mica més explosiva, sempre que abans d'aflorar no hi hagi una gelada o algun altre problema meteorològic important", adverteix l'al·lergòleg.

No obstant això, matisa que encara és "una mica aviat per a tenir clars les dades de com serà la primavera" pel que fa a les al·lèrgies.



TOS PER AL·LÈRGIA O PER COVID?

Encara que la tos és un símptoma tant d'al·lèrgia com de Covid-19, l'especialista en Al·lergologia de l'Hospital de la Ribera, a Alzira, explica que l'al·lèrgia al pol·len no genera símptomes relacionats directament amb coronavirus com la febre, malestar general, diarrea o dolors musculars, a més de la pèrdua dels sentits de l'olfacte i del gust.

"Tenir aquests símptomes t'està indicant que hi ha un procés infecciós", assenyala Liñana, que afegeix que una al·lèrgia "fa venir picor de nas, d'ulls, de gola i de bronquis, que es tradueix en la tos, però normalment no fa venir febre". Segons indica, "si només et limites al símptoma de la tos és difícil de diferenciar, però si hi ha malestar o febre, sembla una cosa més infecciosa que al·lèrgica".

Reconeix que "també és cert que alguns pacients que estan afectats de covid-19 no tenen febre i estan pràcticament asimptomàtics, amb la qual cosa et sorgeix el dubte". En aquest sentit, explica que algun pacient al·lèrgic l'ha consultat perquè portava alguns dies sense olfacte com a únic símptoma. "Si tens molta mucositat nasal per l'al·lèrgia pots perdre una mica d'olfacte, però convé fer la prova diagnòstica de la covid", matisa.

Segons explica, "la tos com a símptoma aïllat de la covid-19 és molt estranya, seria en un concepte més d'infecció, amb altres símptomes com a febre i malestar general". També subratlla que molts dels pacients al·lèrgics al pol·len als quals està revisant li expliquen que la passada primavera la van passar millor que altres anys "per portar mascareta, ja que no respiren el pol·len directament".



RETARDS EN ASSISTÈNCIA

La falta d'assistència durant la pandèmia, pel tancament dels centres d'atenció primària o la por dels pacients a acudir a una consulta, "ha retardat bastant" la seva atenció i pot haver agreujat l'estat de salut d'alguns d'ells, indica l'especialista. En Atenció Primària -hi afegeix- no s'ha rebut als pacients, se'ls ha atès per telèfon i moltes vegades, reconeix, "no es poden interpretar bé els símptomes que té".

"El treball a nivell administratiu de receptes es pot fer telemàticament, però no les proves d'al·lèrgia, en les quals fa falta que estigui present el pacient", assenyala. No obstant això, també explica que han intentat que no es demorés la patologia més greu, com a pacients amb asma greu o immunodeficiències que requereixen tractament, encara que sí s'ha retardat l'atenció en patologies com a rinitis o urticària.



VACUNES ENFRONT DEL CORONAVIRUS EN AL·LÈRGICS

"Tothom s'hauria de vacunar contra la covid-19, perquè és l'única manera de parar aquesta malaltia", subratlla l'al·lergòleg, el qual admet que en aquest sentit la gent "està confusa".

Segons explica, les persones amb una al·lèrgia respiratòria al pol·len, a la pols o a algun animal o al·lèrgies alimentàries "a nivell de vacunació són iguals que els que no són al·lèrgics, en principi no tenen cap problema ni contraindicació".

En el cas de pacients que es vacunen de manera mensual per a tractar la seva al·lèrgia, l'única precaució que han de prendre és posar-se la vacuna contra la covid-19 quan li toqui amb una setmana de separació. Els únics casos més problemàtics són els de pacients amb al·lèrgies a medicaments. "Les poques reaccions més severes" que hi ha hagut amb les vacunes ha estat en aquestes persones, "però són molt esporàdiques i controlades", afirma.

En aquest sentit, assenyala que abans d'administrar la vacuna contra el coronavirus s'hauria de preguntar al pacient si té al·lèrgia a algun medicament o fer-li un estudi previ. Segons explica, com en qualsevol vacuna, el millor és que la persona s'esperi 25 a 30 minuts en el centre sanitari per si té algun problema, i en el cas de persones amb al·lèrgies a medicaments, que aquesta espera es prolongui fins als 60 minuts.