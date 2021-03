Per què estàs gras si no menges tant?

Estigmes, prejudicis i culpabilitat. Així viuen molts pacients l'excés de pes que pateixen perquè la seva patologia no és entesa com una malaltia més. Aquesta és una de les batalles que volen donar els experts amb motiu del Dia Mundial de l'Obesitat.

La Societat Espanyola d'Endocrinologia i Nutrició (SEEN) defineix l'obesitat com una malaltia crònica amb una gran repercussió en salut (augment de morbimortalitat) amb un origen complex i multifactorial. I no és un problema menor.

Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), la prevalença d'obesitat en molts països europeus s'ha triplicat des de 1980: 30-70% dels adults a la Unió Europea tenen sobrepès i un 10-30% obesitat.

Globalment, almenys 2,8 milions de persones moren cada any com a resultat de l'excés de pes. A Espanya la prevalença d'excés de pes estimada en la població adulta és del 39,3% i la d'obesitat del 21,6% (el 22,8% en homes i el 20,5% en dones).

Conèixer la malaltia i considerar-la com a tal és un dels punts clau per enfrontar un problema sanitari considerat per molts ja, coronavirus a part, com la pandèmia de segle XXI.



Obesitat no és només mala alimentació

Encara hi ha un desconeixement important sobre aquesta patologia. Segons les dades de l'estudi ACTION-IO (Conscienciació, Cura i Tractament en el Maneig de l'Obesitat, un Observatori Internacional) a Espanya, només el 59% de les persones amb obesitat consideren que sigui una malaltia crònica.



Per què estic gras si no menjo tant?

Hi ha molts factors que estan fora de control del pacient que poden provocar l'obesitat tal com s'ha demostrat científicament. La SEEN enumera algunes de causes «profundes» d'aquesta malaltia:

Causes biològiques: El cos humà té mecanismes propis per a protegir-se de la inanició, el que pot dificultar el manteniment de la pèrdua de pes.

Aliments: Els aliments ultraprocessats, actualment presents a tot el món, estan contribuint al ràpid augment de l'obesitat.

Causes genètiques: Els nostres gens poden influir entre un 40% i un 70% en les probabilitats de desenvolupar obesitat.

Accés a metges especialistes: Sense accés a professionals sanitaris formats en obesitat, la majoria de les persones que pateixen aquesta malaltia no arribaran ni mantindran un objectiu de pes saludable a llarg termini.

Etapes vitals: La vida prenatal, l'edat adulta primerenca, l'embaràs, les malalties i els medicaments poden influir en l'augment de pes.

Salut Mental: Els símptomes d'alguns trastorns mentals, i els seus medicaments associats, poden provocar també un augment de pes.

Falta de son: La manca de son altera les hormones que poden afectar el pes, igual que els nivells elevats d'estrès.

NO es pot estigmatitzar: La discriminació i l'estigma pel pes poden tenir conseqüències importants per a algú amb obesitat.

Culpabilitzar el pacient obès pot danyar-lo.

Més preocupant encara és que un 80% dels enquestats consideren que la responsabilitat del tractament és únicament seva. Tot això repercuteix en una demora important en la consulta amb el professional sanitari, fins a 6 anys, el que suposa una pitjor evolució de la malaltia, segons expliquen els experts en nutrició i endocrinologia.

A més, l'obesitat aquesta infradiagnosticada. Només un 44% dels pacients amb aquesta patologia són diagnosticats i tot just un 24% són citats per a visites de seguiment, a diferència del que es fa amb altres malalties cròniques. Tot això dificulta, i molt, el tractament.

Però, a què es deu la falta de diagnòstic? Els experts en nutrició assenyalen a l'estigmatització de la malaltia. Hi ha una creença generalitzada que l'excés de pes només es pot atribuir al menjar, de la qual s'abusa o es tria malament. I no.

I si segueix així, els especialistes estimen que el 2030 a Espanya hi haurà 27,2 milions d'adults amb excés de pes.

Quines conseqüències tindrà en la salut? Doncs segons l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE), en les pròximes tres dècades l'excés de pes serà responsable de 92 milions de morts, reduint l'esperança de vida en 3 anys per al 2050.