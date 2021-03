L'IEC estrena web sobre el saber popular de les plantes

Des de fa poques setmanes, totes aquelles persones interessades en la saviesa popular, entorn de les plantes, disposen d'una eina nova. Es tracta del web que ha impulsat l'Institut d'Estudis Catalans –etnobotanica.iec.cat–que aplega informació sobre el nom de les plantes als Països Catalans, les aplicacions medicinals i alimentàries que tenen i altres usos, com ara l'ornamental. El coordinador és el doctor en Farmàcia, el figuerenc Joan Vallès, membre de la Secció de Ciències Biològiques de la institució i catedràtic de la Universitat de Barcelona.

Un dels objectius d'aquest web és «convertir els Països Catalans en el portal de referència de l'etnobotànica, la ciència que estudia les relacions entre les societats humanes i el món vegetal i que relaciona el saber popular sobre la biodiversitat amb el benestar humà». La investigació que ha fet possible la creació del web l'ha duta a terme el grup de recerca en etnobotànica EtnoBioFiC, que, des de fa anys, recopila els resultats del seu treball de camp en una base de dades i que, des de fa quatre anys, en prepara la difusió pública. El web, que inclou tota aquesta informació, s'ha estrenat ara en el marc d'un programa de recerca de la Secretaria Científica de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) coordinat per Joan Vallès. Aquest any es publica la primera part de les dades, amb informació sobre noms i usos medicinals de plantes, i en els pròxims dos anys, s'espera poder oferir les dades sobre usos alimentaris i d'altres aplicacions, com l'ornamental, així com sobre els efectes nocius o tòxics del món vegetal.

El web conté en aquests moments unes 80.000 entrades amb noms de plantes i 55.000 amb usos medicinals, i es treballa en 30.000 entrades d'usos alimentaris i 30.000 més d'altres usos. Aquestes dades provenen de més de 1.300 entrevistes realitzades a quasi dos mil informants. Joan Vallès ha detallat que els participants són «sobretot gent d'edat avançada de zones rurals», però que també hi ha gent jove i que s'ha fet un esforç per a «no oblidar les grans conurbacions, que aporten informacions diferents». Aquestes xifres s'aniran actualitzant d'acord amb el progrés de la recerca.

Remeis vegetals vàlids ara

El figuerenc reivindica la importància dels coneixements tradicionals sobre les plantes i que encara ara són vàlids molts remeis vegetals malgrat els avenços, fins i tot contra la Covid-19. És el cas de l'equinàcia, sobre la qual s'han fet assajos prometedors. Vallès assegura que el portal serà una bona eina «per a conservar i passar a les noves generacions un tresor de natura i cultura, un corpus sòlid de saber tradicional sobre el nostre entorn vegetal».