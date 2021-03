«Càncer: present i futur», eix principal d'unes xerrades virtuals i gratuïtes

La Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer celebra aquest any les seves primeres dues dècades d'existència i entre les activitats que han organitzat destaquen uns cicles de webinars gratuïts. Les xerrades, que tindran lloc els mesos de març i novembre, són de temàtica variada, però tenen com a eix principal el càncer. Porten per títol Càncer: present i futur.

El cicle ha començat amb la primera de les xerrades, Menjar quan apareixen els efectes secundaris del tractament, aquest passat dimecres. La resta de xerrades del mes són: Les seqüeles després del tractament oncològic (10 de març); Activitat física és salut (17 de març); Sexualitat i càncer (24 de març) i Cuidados de la piel en el paciente oncológico: mitos y realidades de la fotoprotección (31 de març). La Federació és una entitat que agrupa diverses organitzacions que treballen per millorar la qualitat de vida dels pacients oncològics i les seves famílies. També dona servei a les entitats contra el càncer federades, alhora que fomenta el voluntariat en l'àmbit oncològic, desenvolupa programes en les àrees de divulgació i prevenció, supervivents i recerca psicosocial.

Actualment, la Federació està integrada per quinze entitats federades, que en el seu conjunt atenen uns quinze mil pacients i famílies i col·laboren més de cinc mil voluntaris. A més a més, hi treballen més de noranta professionals. La Federació compta amb el suport de diferents empreses col·laborades com els laboratoris Novartis. Cal destacar que el Grup Iris, que ofereix els seus serveis des de la comarca, ha donat suport a la iniciativa i l'ha difós.