Els trucs dels metges per dormir millor: això és tot el que fas malament

Si alguna cosa ens hem adonat en aquesta pandèmia és que dormir i descansar és fonamental per a la salut. Els metges han elaborat un decàleg en el qual es recull tot el que has (i no has de fer) per a descansar millor.



Quan acudir al metge

L'insomni es considera crònic quan es presenta de manera recurrent durant més de tres mesos. En casos greus, un equip de neuròlegs ha de valorar si es necessita medicació especial.



La impressió de les farmàcies

Les apotecaries asturianes refereixen un repunt notable de la venda de productes amb melatonina i altres tipus d'inductors al son des de l'inici de la pandèmia. Ara la venda és estable, però alta.



El factor de l'edat

Els bebès, expliquen els neuròlegs, tendeixen a dormir més hores i en fases del somni més profundes. Al contrari, persones d'edat avançada desenvolupen un somni fràgil i poc durador.



Altres patologies del somni

L'insomni és l'afectació més freqüent, però no l'única. Els neuròlegs solen tractar, per la seva gravetat, malalties més greus com la narcolèpsia o l'apnea del somni.



Adeu a les pantalles

Les llums de mòbils i tauletes enganyen a la retina. Li fan creure que ha de mantenir actiu el cervell perquè encara és de dia. Es recomana allunyar aquests estímuls del dormitori.



El factor de l'estrès

Els desvetllaments nocturns solen succeir-se per no poder desconnectar dels problemes del dia, per la qual cosa els experts veuen normal que els problemes per a dormir hagin augmentat ara.



La importància d'una rutina

Realitzar en el mateix ordre i a la mateixa hora les últimes activitats del dia –sopar, rentar-se les dents, llegir€– ajuden al fet que el cos s'acostumi a preparar-se per a anar-se'n a dormir.



No sempre cal medicar-se

De res serveix acudir al metge per a demanar pastilles "fortes" perquè s'ha adormit malament en l'últim mes. En molts casos, l'insomni puntual se soluciona sense fàrmacs.



Plantes inductores del somni

Passiflora i melissa per a dormir millor; rosella, llúpol i valeriana per a adormir-se abans. Sigui en comprimits o en infusions, substàncies com la rosella, la valeriana, la til·la, la melissa i el llúpol s'inclouen en l'apartat d'inductors del somni: ajuden a quedar-se adormit.



Plantes que allarguen el somni

Enfront dels inductors, productes basats en plantes, com l'arç blanc, la passiflora, de nou la melissa i la rosella de Califòrnia ajuden al fet que el somni sigui més reparador.