Un conte acompanya els infants en la gestió de moments difícils

Dipsalut, l'Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, ha editat Conte per a moments difícils, un llibre que, de manera molt visual i planera, vol ser una eina per apropar-se als més petits i facilitar la comunicació amb ells quan viuen moments complicats que poden trasbalsar-los fàcilment. La seva autora és Verònica Brea i Jiménez, mestra i psicòloga del Servei d'Emergències Psicològiques de Dipsalut.

Conte per a moments difícils es troba disponible a la pàgina www.siguestu.cat (apartat «Recursos») del web de Dipsalut: es pot llegir, descarregar o compartir de manera completament lliure. El seu objectiu principal és ajudar els infants a entendre que no estan sols en situació de crisi, que allò que els passa és normal i que és recomanable deixar-se ajudar i acompanyar.

Tant l'autora del conte com la responsable de les il·lustracions, Montse Fletas i Torrent, han dut a terme aquesta feina de manera desinteressada. Així mateix, l'Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona n'ha assumit l'edició per tal que el recurs arribi a tothom que pugui necessitar-lo. També s'està treballant en la traducció a altres idiomes.



Aprendre a gestionar les emocions

En el llibre es normalitza la simptomatologia que es produeix en els infants davant situacions angoixants, i es mostren com a habituals i comprensibles reaccions ben diferents davant d'esdeveniments tràgics, tristos o incerts.

El text també inclou consells sobre com gestionar les emocions i exemples que poden ajudar a passar de la millor manera possible el procés de resolució de la crisi. Entre les recomanacions que es fan, hi ha la d'expressar les emocions, deixar-se acompanyar o procurar realitzar activitats plaents, com jugar o quedar amb els amics.

Així mateix, en el llibre s'exposa que als infants els cal passar per un procés de reorganització de l'entorn i que, després, progressivament, tot es va estabilitzant. El text inclou, al final, una guia per a famílies i per a professionals amb orientacions sobre com i quan utilitzar el recurs.



Un conte per a tothom

A part d'estar disponible en versió digital a la web de «Sigues tu», el programa d'educació per a la salut de Dipsalut, el llibre també s'ha editat en paper. S'està fent arribar a professionals que tracten amb infants que han viscut situacions traumàtiques, com ara els equips d'assessorament i orientació psicopedagògica (EAP), els d'atenció a la infància i l'adolescència, l'Oficina d'Atenció a la Víctima del Delicte, els grups d'Atenció a la víctima, les unitats de trànsit dels Mossos d'Esquadra o el Centre d'Emergències i Urgències Socials de Barcelona (CUESB).

A més, se n'han lliurat exemplars al Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i a altres administracions i entitats col·laboradores que actuen en aquest àmbit, com, per exemple, les organitzacions no lucratives que tracten amb menors.

També s'ha fet el llibre arribar als psicòlegs del Servei d'Emergències Psicològiques de Dipsalut i als facilitadors del programa «Sigues tu», que es desenvolupa als centres educatius de la demarcació de Girona i a través d'activitats amb les famílies.

A la distribució del llibre s'hi sumen diverses sessions de formació adreçades als professionals implicats, en les quals s'aprofundeix en la comunicació i l'acompanyament dels menors en moments de crisi. També s'han programat formacions centrades en situacions concretes, com per exemple l'abordatge de la mort i dels processos de dol a les aules.