La figuerenca Carla Zaplana parla del dejuni intermitent com a font d'energia

El dejuni intermitent és una tendència nutricional en ple creixement, cada dia amb més seguidors, per aconseguir energia, bellesa, salut i un estat emocional òptim de la manera més natural. Així veiem que ha arribat per quedar-se i no passa un dia sense que sentim parlar dels seus beneficis, malgrat que tanta informació sobre aquest tema pugui arribar a confondre. Els estudis científics demostren les nombroses virtuts del dejuni, sempre que es dugui a terme de manera responsable i d'acord amb les nostres metes i necessitats: pèrdua de pes, millora de la longevitat i del descans, control dels nivells metabòlics, més qualitat del son.

La figuerenca Carla Zaplana, experta nutricionista i dietista, ofereix la guia Dejuni intermitent saludable, editada per Cossetània, amb les respostes que ajudaran a sortir de dubtes. Revela quina classe de dejuni ens convé segons el nostre estil de vida i ens ensenya com iniciar-nos en aquesta pràctica de manera saludable, per a així maximitzar els seus avantatges. El primer pas és aprendre a escoltar-nos i entendre què ens demana el cos. Per això, l'autora aconsella com integrar el dejuni en la nostra rutina amb seguretat i també ens ofereix estratègies per analitzar i comprendre les reaccions del nostre organisme, sobretot els primers dies.

A més a més, proporciona les claus per distingir la fam real de l'emocional, idees d'exercicis per fer en dejú i més de 25 receptes senzilles i delicioses per aprendre a trencar el dejuni i sentir-nos bé.