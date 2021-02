Bàscara inicia la campanya «La mascareta obre portes»

L'Ajuntament de Bàscara va donar el tret de sortida la setmana passada a la campanya La mascareta obre portes per tal de buscar la complicitat dels establiments comercials en la prevenció de la Covid-19 i fomentar la promoció de la salut.

Des del consistori s'espera que al llarg dels pròxims dies s'hi vagin adherint tots els establiments i serveis del municipi. Cada dia més establiments del municipi s'afegeixen a la campanya per tal de buscar la complicitat dels establiments comercials en la prevenció de la Covid-19 i fomentar la promoció de la salut.

Mesures de seguretat

La iniciativa consisteix en el lliurament d'una caixa de mascaretes a cada comerç que s'hi adhereixi i, així, en cas que un client vulgui entrar i no porti la mascareta, el venedor n'hi podrà regalar una i d'aquesta manera fer pedagogia. Els establiments reben també un adhesiu amb el lema de la campanya que l'identificarà com a zona on es compleixen les mesures de seguretat i higiene per prevenir els contagis de coronavirus.

L'Ajuntament vol apel·lar amb aquesta campanya a la solidaritat veïnal. Té previst repartir 1.500 mascaretes.