No només cal recordar un dissabte a l'any

De vegades, sembla que fent una commemoració o un recordatori sobre un acte o un fet, ja es dona per resolt un problema. En aquesta línia hi podríem trobar les vacunes, infantils i/o de l'adult, el tractament de les infeccions respiratòries, quan un antibiòtic, ben indicat i ben administrat, pot ser l'eina clau per al seu guariment. La pràctica de l'exercici físic és bo per lluitar contra l'excés de pes i les malalties associades a ell en els països rics i/o occidentals. Però això no passa en tots els vessants de la vida i la salut.

Cada dia, arreu del món i en els llocs on es duen a terme algunes intervencions, es provoquen atemptats contra els drets humans.

Avui tractarem del que es fa en contra de les nenes i de les dones. Fou aquest dissabte quan es va dur a terme la celebració d'un dia molt trist. I és així perquè la pràctica encara es du a terme en molts llocs del món. Parlem de la mutilació genital femenina.

Aquesta és una pràctica ancestral però encara actual en alguns països del món. El resultat final pot ser la mort de la infanta o la dona jove que n'ha estat sotmesa.

Però, què és la mutilació genital femenina? Doncs és l'amputació d'una part del cos, en aquest cas els genitals externs femenins infantils.

Per què es fa? Doncs perquè en algunes cultures hi ha la creença que practicant-la preserven l'honor de la família i els interessos de les filles. Hi ha cultures en què la comunitat repudia les nenes a qui no se'ls hi ha practicat.

És una tradició en certes cultures, que estan convençudes que, practicar-la, potencia la bellesa de la nena i futura dona, també l'honor de la família, les possibilitats que la nena es casi, la millora de l'estatus social personal i de la família i, per descomptat, afavoreix la castedat de la nena, perquè, en extirpar-li els òrgans dotats d'una sensibilitat especial, fa que perdi o no tingui interès, en la seva vida sexual.

Com es du a terme? La base és treure un tros dels genitals, acte que es fa en ambients no preparats, insegurs. És a dir, se'ls practica una intervenció tant en mans de persones no sanitàries, en mitjans no estèrils i a mans de persones sense o amb pocs coneixements anatòmics i fisiològics. El resultat d'aquest acte que considerem bàrbar és el de sagnats de vegades imparables, les infeccions i, per descomptat, d'un gran dolor. S'ha de tenir en compte que tant les hemorràgies com les infeccions poden arribar a ser tan greus, que poden provocar la mort de la nena.

Què implica? La mutilació genital femenina implica que hi ha una cultura, de vegades amagada, on es duen a terme actes que atemptem contra els drets humans. Parlem del dret a la salut de la nena, el de la vida i el de la igualtat entre persones independentment del sexe.

A Catalunya, hi ha un protocol d'actuació interdisciplinari per a la detecció precoç de possibles casos. Es tracta de detectar les situacions de perill abans que aquest no sigui un fet i aturar-ho. D'aquesta manera s'aconsegueix actuar a favor de la vida, de la salut física, mental, sexual i reproductiva de les persones (infants i joves indefenses) que estan en situació de risc.

No deixem que la lluita contra la mutilació genital femenina sigui només aparèixer un dia a l'any en el calendari.